وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أنه مع ذلك، قال الخبراء إن زيادة معدل الفائدة في المستقبل مازال يعد احتمالا واردا في حال استمرت الشركات والأفراد في مواجهة ضغوط تضخمية.

ومن المقرر أن تصوت اللجنة النقدية ببنك انجلترا على ما إذا كان سيتم الإبقاء على معدل الفائدة أو زيادته أو خفضه يوم الخميس 30 أبريل الجاري.

وسينشر البنك أول تقرير كامل للسياسة النقدية ومجموعة من التوقعات الاقتصادية منذ اندلاع الصراع بين القوات الأميركية والإسرائيلية والإيرانية في أواخر فبراير الماضي.