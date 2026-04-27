أداء المحفظة:

ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.4 بالمئة على أساس سنوي، مدعومةً بنشاط تأجيري مستقر واستمرار الطلب عبر الفئات السكنية الأساسية .

نم ا متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير و ال مؤجرة بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي بما يعكس استمرار نمو الإيجارات وقدرة الصندوق على تعظيم القيمة عبر محفظته.

بلغت القيمة الإجمالية للأصول نحو 23.8 مليار درهم كما في 31 مارس 2026، متضمّنةً إضافة 56 فيلا ضمن مشروع " غاردن فيو فيلاز "، ما يؤكد حجم المحفظة وجودتها وتنوّعها.

حافظ الصندوق على متوسط معدل إشغال بلغ 98.9 بالمئة على مستوى المحفظة خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 1.0 بالمئة على أساس سنوي، بما يعكس قوة الطلب الأساسي على مجمّعاته السكنية.

بلغ معدل الاحتفاظ بالمستأجرين على مستوى المحفظة خلال الربع الأول 2026 نسبة 98.0 بالمئة، في مؤشر على استقرار قاعدة المستأجرين واستمرارية الأداء التشغيلي.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد السويدي، المدير العام لشركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري: "تعكس نتائجنا التشغيلية خلال الربع الأول من العام متانة محفظتنا وجودتها، كما تؤكد قوة الأسس التي يستند إليها سوق العقارات السكنية في دبي. ورغم تسارع المتغيرات في الأسواق، واصلت محفظتنا إظهار قدر كبير من الاستقرار، مستفيدةً من جودة مجمعاتنا السكنية وتنوّعها واتساع نطاقها. ومن خلال الإدارة المنضبطة للأصول وتبنّي نهج استباقي في التأجير على مستوى المحفظة، حافظنا على مستويات إشغال مستقرة، وحققنا معدلات قوية للاحتفاظ بالمستأجرين، وواصلنا تسجيل نمو في الإيجارات، بالتوازي مع تركيزنا على الارتقاء بتجربة المقيمين وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وننظر بثقة إلى الآفاق المستقبلية لـمساكن دبي ريت، مدعومين بقاعدة أصول متنوعة ومدرّة للدخل، وميزانية عمومية متينة، وتركيز واضح على خلق القيمة على المدى الطويل. ومع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا، يتمتع الصندوق بمكانة قوية تمكّنه من مواكبة المتغيرات السوقية، والاستفادة من فرص النمو، وتوفير دخل مستقر وعوائد جذابة طويلة الأجل لحملة الوحدات".

نظرة مستقبلية للسوق

حافظ سوق العقارات السكنية في دبي على متانته خلال الربع الأول من عام 2026 رغم الظروف الاستثنائية على المستوى الإقليمي، مع استمرار نشاط التأجير بما يعكس قوة الطلب من شاغلي الوحدات وتوازناً أكبر في مشهد السوق. وارتفع المؤشر العام للإيجارات بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي، في حين سجل مؤشرا إيجارات الشقق والفلل ارتفاعاً بنسبة 4.1 بالمئة و0.7 بالمئة على التوالي. كما سجلت دبي 170,000 عقد إيجار سكني بقيمة 15.1 مليار درهم خلال الربع، شملت 60,545 عقداً جديداً، إلى جانب نمو عقود التجديد بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي. كذلك حافظ نشاط المبيعات على قوته، مع ارتفاع مؤشر ريدين (REIDIN) للمبيعات بنسبة 9.0 بالمئة، مدفوعاً بنمو مبيعات الفلل بنسبة 12.5 بالمئة والشقق بنسبة 8.5 بالمئة، فيما بلغت قيمة التصرفات السكنية 134.8 مليار درهم عبر 44,378 صفقة، بزيادة سنوية بلغت 19.0 بالمئة من حيث القيمة و4.2 بالمئة من حيث عدد الصفقات، بما يؤكد متانة سوق العقارات السكنية في دبي واستمرار عمق الطلب فيها.

وفي ضوء هذه المعطيات، يتمتع "مساكن دبي ريت" بمقومات قوية تدعم قدرته على تحقيق دخل مستقر، مستفيداً من حجم محفظته وتنوّعها، والتي تشمل مجمعات سكنية فاخرة ومتكاملة واقتصادية بالإضافة إلى مجمّعات سكنية للشركات. كما يواصل الصندوق تركيزه المستمر على جودة الأصول والصيانة والمرافق وتجربة المقيمين، بما يدعم استقرار معدلات الإشغال والإيرادات عبر مختلف الدورات السوقية. كما يعمل الصندوق على تحسين أداء محفظته، وتعزيز معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين، ورفع الكفاءة التشغيلية في مجمعاته السكنية.

ومع إضافة "غاردن فيو فيلاز"، يواصل "مساكن دبي ريت" تنفيذ محفظة النمو الملتزم بها. كما يتوقع الصندوق إضافة 220 وحدة سكنية ضمن مشروع "قرية جبل علي "، الذي لا يزال يسير وفق الجدول الزمني المستهدف للتسليم في الربع الثاني من عام 2026. ومن المنتظر أن تسهم الإضافات الجديدة في "غاردن فيو فيلاز" و" قرية جبل علي" مجتمعةً في تحقيق إيرادات إضافية تتراوح بين 70 و80 مليون درهم عند وصولها إلى مرحلة الاستقرار التشغيلي. كذلك يواصل الصندوق تقييم فرص إضافية معززة للقيمة ضمن محفظة مشاريع "دبي القابضة" و"دبي القابضة لإدارة الأصول"، بما يشمل مشروع "لانتانا هيلز" في "مجمع دبي للعلوم"، ووحدات سكنية جديدة في "دبي وورف"، إلى جانب مشروع "ذا إيكرز" في منطقة "دبي لاند"، بما يعزز وضوح مسار نموه على المدى المتوسط.