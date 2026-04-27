وأوضح ويرث في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) قائلا: "إنها خطوة تدفع الأمور في اتجاه إيجابي، لكنها لا تزال بحاجة إلى بذل بعض الجهود، وربما لا تكفي لجذب مستوى الاستثمارات المرغوب فيه. لذلك أعتقد أنه تم إحراز تقدم" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز أمس الأحد.

وأعرب ويرث عن ثقته في سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه فنزويلا، بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في يناير، وأصبحت ديلسي رودريجيز الرئيسة المؤقتة للبلاد.

وبعد أسابيع من اعتقال مادورو، غيرت فنزويلا سياستها النفطية ذات الطابع القومي الراسخة منذ فترة طويلة، في محاولة لجذب المستثمرين.

وضغطت مجموعة من المديرين التنفيذيين لشركات النفط الأميركية الذين التقوا رودريجيز في كاراكاس الأسبوع الماضي للحصول على تطمينات بأن الاستثمار في فنزويلا آمن، في مؤشر على أن اهتمام شركات النفط الأميركية يتجاوز اهتمام شركة "شيفرون" وغيرها من الشركات الكبرى، في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس دونالد ترامب إلى إحياء إنتاج النفط في فنزويلا.