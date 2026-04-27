وقال محللو غولدمان ساكس بقيادة دان سترويفن في مذكرة صدرت بتاريخ 26 أبريل "المخاطر الاقتصادية أكبر مما تشير إليه توقعاتنا الأساسية وحدها للنفط الخام، وذلك بسبب المخاطر الصافية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار المنتجات المكررة بشكل غير عادي ومخاطر نقص المنتجات والحجم غير المسبوق للصدمة".

تفترض التوقعات عودة الصادرات الخليجية عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية بحلول نهاية يونيو مقابل منتصف مايو سابقا، وتباطؤ انتعاش الإنتاج في الخليج.

ويقدر غولدمان ساكس أن خسائر إنتاج النفط الخام في الشرق الأوسط البالغة 14.5 مليون برميل يوميا تدفع مخزونات النفط العالمية إلى الانخفاض بمعدل قياسي يتراوح بين 11 و12 مليون برميل يوميا في أبريل.

كما يتوقع غولدمان ساكس أن تتحول سوق النفط العالمية من فائض قدره 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2025 إلى عجز قدره 9.6 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من عام 2026.

ومن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، و100 ألف برميل يوميا في عام 2026 مقارنة بالعام السابق، نظرا للارتفاع في أسعار المنتجات المكررة.

وقال المحللون "نظرا لأن عمليات السحب بكميات كبيرة من المخزون غير مستدامة، فقد يتطلب الأمر انخفاضات أكثر حدة في الطلب إذا استمرت صدمة المعروض لفترة أطول".