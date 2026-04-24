ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا المركزي لشؤون الاستقرار المالي، القول إن أسعار الأسهم الحالية لا تتناسب مع حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسواق.

وجاء ذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية مع اقتراب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران من بداية شهرها الثالث، في حين لا يزال مضيق هرمز على الخليج العربي مغلقا إلى حد كبير أمام حركة الملاحة العالمية.

وقالت بريدن إن أسعار الأصول المالية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق رغم وجود الكثير من المخاطر، متوقعة تغيير اتجاه الأسواق في وقت ما.

وتابعت نائبة محافظ البنك المركزي أن ما يقلقها هو احتمال وقوع مخاطر اقتصادية متعددة في وقت واحد، محذرة مما يمكن أن يحدث في حالة وقوع صدمة اقتصاد كلي كبيرة، وتراجع الثقة في سوق الائتمان الخاص، وإعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي وغيره من الاستثمارات عالية المخاطر ، متسائلة عما إذا كانت الأسواق والأطراف المعنية مستعدة لذلك.

جاءت تصريحات بريدن في ختام أسبوع شهد ارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية، مدفوعا بسلسلة من النتائج القوية للشركات، وتمديد الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران، مما أدى إلى زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية عالية المخاطر.