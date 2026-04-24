وارتفع سهم شركة الرقائق بنسبة 5.1 بالمئة في حين ارتفع مؤشر تايكس الرئيسي لبورصة تايبيه بنسبة 3.3 بالمئة وهو أكبر ارتفاع بين المؤشرات الآسيوية.

وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن هيئة الرقابة المالية التايوانية أعلنت أمس خطة لتخفيف القواعد المستقرة التي تمنع استثمار أي صندوق استثمار اكثر من 10 بالمئة من قيمة أصوله في سهم واحد.

ووفقا للقاعدة الجديدة يمكن لصناديق الاستثمار المالية أو الصناديق التي تستثمر فقط في الأسهم التايوانية استثمار ما يصل إلى 25 بالمئة من صافي قيمة أصولها في أي شركة مدرجة في البورصة التايوانية ويتجاوز نصيبها من البورصة 10 بالمئة.

وأشارت بلومبرغ إلى أن حاجز الـ 10 بالمئة أصبح قيدا شديدا بالنسبة لسهم تي.إس.إم.سي الذي ارتفع سعره بشدة بفضل ازدهار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على منتجاتها.

وبحسب مذكرة لبنك جيه.بي مورغان تشيس يمكن أن يؤدي القرار الجديد إلى صعود مؤشر تايكس إلى أكثر من 40 ألف نقطة.

يذكر أن سهم تي.إس.إم.سي يمثل حوالي 44 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر تايكس و13 بالمئة من مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.