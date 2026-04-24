وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المنظمة تخشى تكرار الركود التضخمي الذي شهدته فترة السبعينيات، قال ماتياس كورمان "لا نرى خطر الركود التضخمي ضمن التصورات الأساسية".

وأضاف خلال حلقة نقاش خلال منتدى اقتصادي في دلفي باليونان "ما نشهده اليوم مختلف... فالتضخم الحالي مدفوع في المقام الأول بصدمة معينة في العرض تتعلق بأسعار الطاقة".

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يتمتع ببعض مصادر القوة الحقيقية.

يذكر أن الركود التضخمي هو مزيج من ركود النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم والبطالة.