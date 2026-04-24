وقالت الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتسآب أنها قررت شطب الوظائف لتحسين الكفاءة والسماح بضخ استثمارات جديدة في بعض قطاعاتها بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز في وقت سابق.

التقاعد المبكر

من ناحيتها، أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت تقديم عرض للتقاعد المبكر الطوعي للآلاف من موظفيها في الولايات المتحدة.

وتعتزم مايكروسوفت تقديم عرض التقاعد المبكر في أوائل الشهر المقبل لحوالي 8750 موظف بما يعادل حوالي 7 بالمئة من إجمالي العاملين لديها في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته المصادر لوكالة بلومبرغ.

ورغم أن خطة مايكروسوفت تعد بديلا عن التسريح المفاجئ للعاملين في شركات منافسة مثل ميتا وأوراكل، إلا أن الوفورات المتوقعة في النفقات نتيجة الخطة مرتبطة على الأرجح بتحول مماثل في القطاع يتطلب إنفاقا ضخماً على مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وأنفقت مايكروسوفت، مليارات الدولارات لتشغيل شبكة عالمية متنامية من مراكز البيانات التي تدعم خدمات الحوسبة السحابية وأنظمة الذكاء الاصطناعي ومجموعة أدوات الإنتاجية الخاصة بها، بما في ذلك مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت".