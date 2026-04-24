وقال البنك، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان، إنه سجل أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.781 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، بنمو نسبته 30 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مواصلاً بذلك مسيرة النمو للربع التاسع عشر على التوالي.

وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية 18 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 5.934 مليار درهم، مدعوماً بزيادة قوية في الدخل من غير الفوائد الذي ارتفع بنسبة 36 بالمئة ليبلغ 2.196 مليار درهم.

وفي سياق تعزيز الكفاءة التشغيلية، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 360 نقطة أساس لتبلغ 25.6 بالمئة، نتيجة نمو الإيرادات وانخفاض التكاليف التشغيلية، ما يعكس نهجاً منضبطاً في إدارة المصروفات.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 19 بالمئة ليصل إلى 809 مليارات درهم، فيما زادت صافي القروض للعملاء بنسبة 18 بالمئة لتبلغ 426 مليار درهم.

كما نمت ودائع العملاء بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 523 مليار درهم، مع تسجيل صافي نمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بقيمة 14 مليار درهم خلال الربع الأول.

وحافظ البنك على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، حيث بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.82 بالمئة، ونسبة تغطية السيولة 124.2 بالمئة.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن البنك حافظ على زخم عملياته التشغيلية مع استمرار عمل الفروع دون انقطاع وتوسيع نطاق دعم العملاء على جميع الأصعدة عبر مختلف القنوات المصرفية، وفي إطار دوره المؤسسي، بادر البنك إلى تقديم منتجات وخدمات حصرية لدعم الأفراد العاملين في الخطوط الأمامية، إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية للمؤسسات التجارية لتعزيز مرونتها المالية ودعم استمرارية أعمالها.

وأضاف أن البنك وفي العام الثاني من الاستراتيجية الخمسية، واصل تكثيف جهوده الرامية إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تعتمد على أحدث الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، واستهل البنك العام 2026 بالحفاظ على أدائه القوي وتحقيق نتائج قياسية.

من جانبه، قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين للمجموعة، إن الأداء الاستثنائي الذي حققه البنك خلال الربع الأول يعكس نمواً قوياً لجميع قطاعات الأعمال، ويعتبر التنوع المتزايد في مصادر الإيرادات، والتحسن المستمر في مستويات الكفاءة التشغيلية ركائز أساسية لتحقيق ايرادات عالية وترسيخ قدرة البنك على التكيف مع المتغيرات.

وأضاف أن البنك واصل تحقيق نمو راسخ في الميزانية العمومية، حيث ارتفع صافي القروض بقيمة 20 مليار درهم، وبنسبة 5 بالمئة مقارنة مع الربع السابق، مرتكزاً على نمو الأعمال عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتقديم قروض إجمالية بقيمة 10 مليارات درهم للمؤسسات المرتبطة بالحكومة.

كما أشار إلى أن البنك نجح في استقطاب ودائع بقيمة 23 مليار درهم خلال الربع الأول، بزيادة نسبتها 5 بالمئة مقارنة مع الربع السابق، شملت تدفقات مالية صافية بقيمة 14 مليار درهم من ودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، لتبلغ نسبة 47 بالمئة من إجمالي الودائع.

وعلى مستوى الأعمال، عزّز البنك مكانته في أسواق رأس المال من خلال إصدار سندات مسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بقيمة 3.5 مليار دولار على شريحتين لصالح حكومة جمهورية تركيا، ليكون بذلك أول بنك من دول مجلس التعاون الخليجي يتولى صفقة إصدار سندات تقليدية دولية.

وواصل بنك أبوظبي التجاري المساهمة في دعم القطاعات الاستراتيجية ومسارات التنمية الاقتصادية، من خلال توسيع قاعدة علاقاته المصرفية بإضافة 289 عميل جديد إلى محفظة عملائه من الشركات خلال هذا الربع.

و استقطب البنك أكثر من 57 ألف عميل جديد من الأفراد خلال الربع الأول، وأصدر أكثر من 52 ألف بطاقة جديدة.

و أكد البنك التزامه بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث بلغت مساهماته في التمويل المستدام 71.9 مليار درهم حتى نهاية عام 2025، ما يمثل 58 بالمئة من مستهدفاته لعام 2030، متجاوزاً الأهداف المرحلية.