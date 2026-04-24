وتفرض ضريبة الخدمات الرقمية، التي استحدثت في عام 2020، بنسبة 2% على إيرادات العديد من شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وقال ترامب للصحفيين من المكتب البيضاوي مساء الخميس: "لقد كنا ننظر في الأمر، ويمكننا معالجة ذلك بسهولة بالغة من خلال فرض رسوم جمركية كبيرة على المملكة المتحدة، لذا فمن الأفضل لهم أن يكونوا حذرين".

وأضاف: "إذا لم يلغوا الضريبة، فسنفرض ،على الأرجح، رسوما جمركية كبيرة على المملكة المتحدة".

وتستهدف الضريبة الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية من الأنشطة الرقمية 500 مليون جنيه إسترليني (673 مليون دولار)، بحيث تكون أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني من هذه الإيرادات مستمدة من المستخدمين في المملكة المتحدة.

وقال ترامب إن هذه القوانين، التي طالما كانت مصدرا للتوتر في العلاقات الأميركية البريطانية، تستهدف "أهم الشركات في العالم".

ولم تتغير ضريبة الخدمات الرقمية بموجب الاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي تم الاتفاق عليها في مايو 2025، رغم أنها كانت نقطة للنقاش.

ويأتي ذلك بعد أشهر من تهديدات أميركية مماثلة بفرض رسوم جمركية وقيود تصدير جديدة على الدول التي لديها ضرائب رقمية أو لوائح تؤثر على عمالقة التكنولوجيا الأميركيين.