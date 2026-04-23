وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 12.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.158 مليون وحدة، حيث مثلت السيارات الكهربائية معظم هذا الارتفاع.

وقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 28%، في حين ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية-الهجينة بنسبة 20%.

وعلى النقيض، تراجعت السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بنسبة 9.4% و 12.3% على التوالي.

وفي ظل الأداء القوى خلال الشهر الماضي، ارتفع تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 4% خلال الربع الأول.