وتراجعت مبيعات الشركة إلى 21.3 مليار فرنك سويسري (27.2 مليار دولار) مقارنة بـ 22.6 مليار فرنك سويسري العام الماضي.

وتراجعت المبيعات في جميع المناطق. وانخفضت الايرادات بنسبة 6.7% في منطقة الأميركيتين لتصل إلى 9.11 مليار فرنك سويسري، في حين تراجعت في منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا بنسبة 8.7% لتصل إلى 5.22 مليار فرنك سويسري.

وتراجعت المبيعات في منطقة أوروبا بنسبة 0.8% لتصل إلى 4.62 مليار فرنك سويسري.

وعلى الرغم من انخفاض المبيعات، حققت جميع المناطق والفروع على مستوى العالم نموا إيجابيا، حيث برزت القهوة كمحرك أساسي للنمو.

وأكدت نستله توقعاتها لنمو العام النقدي 2026، حيث واصلت توقعها بأن تتراوح نسبة النمو ما بين نحو 3% إلى 4%.