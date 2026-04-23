وأضاف بيرول، متحدثًا عبر الفيديو في مؤتمر لـ CNBC بسنغافورة، أن "13 مليون برميل يوميًا من النفط قد فُقدت حتى اليوم... وهناك اضطرابات كبيرة في السلع الحيوية".

وكان بيرول قد حذر سابقًا من أن الحرب في إيران والإغلاق المستمر لمضيق هرمز سيؤديان إلى "أكبر أزمة طاقة واجهناها على الإطلاق"، وحث الحكومات على تعزيز مرونتها باستخدام مصادر طاقة بديلة.

وتوقع بيرول أن "الطاقة النووية ستحصل على دفعة قوية... وستنمو مصادر الطاقة المتجددة بقوة كبيرة – مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها – وأتوقع أن تستفيد السيارات الكهربائية من هذا الوضع".

وأشار أيضًا إلى أن الوقود الأحفوري البديل قد يعود للواجهة.

وقال: "في بعض البلدان، أتوقع أن يشهد الفحم أيضًا دفعة ويعود للارتفاع، خاصة في بعض الدول الكبرى في آسيا".

يُذكر أن هذا الممر البحري الحيوي – الذي كان يشحن عبره ما يقرب من 20 مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية يوميًا قبل الحرب – يخضع حاليًا "لحصار مزدوج"، حيث لا تسمح إيران ولا الولايات المتحدة للسفن بالدخول أو الخروج من المضيق.

وصفت الوكالة الدولية للطاقة المضيق بأنه أحد "أهم نقاط الاختناق الحرجة لعبور النفط في العالم"، وحذرت من أن إغلاقه سيؤثر على النمو الاقتصادي العالمي، ويزيد من التضخم، وقد يؤدي إلى تقنين الطاقة.

كما حذرت الوكالة من نقص وشيك في وقود الطائرات في أوروبا، حيث قد تواجه بعض الدول نقصًا خلال أسابيع.

وأوضح بيرول لشبكة CNBC: "تحصل أوروبا على حوالي 75 بالمئة من وقود الطائرات من مصافي التكرير في الشرق الأوسط، وهذا الآن أصبح صفرًا تقريبًا... تحاول أوروبا الآن الحصول عليه من الولايات المتحدة ونيجيريا. إذا لم نتمكن في أوروبا من الحصول على واردات إضافية من هذه الدول الآن، فسنواجه صعوبات".

وأضاف: "آمل حقًا، أولاً وقبل كل شيء، أن يُفتح المضيق وتبدأ صادرات المصافي من هناك، ولكن قد نحتاج أيضًا إلى اتخاذ بعض الإجراءات في أوروبا لتقليل السفر الجوي".

وقد حاولت الوكالة الدولية للطاقة، التي تضم 32 عضوًا، التخفيف من تأثير اضطراب إمدادات الطاقة العالمية من خلال الموافقة في مارس على إطلاق 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاحتياطية الطارئة.

وفي أوائل أبريل، قال بيرول إنه بينما ستنظر الوكالة في إطلاق دفعة ثانية من الاحتياطيات، فإن مثل هذه الخطوة ستمثل تخفيفًا للأزمة وليس حلًا لها: "هذا يساعد فقط على تقليل الألم، ولن يكون علاجًا"، كما صرح في بودكاست "In Good Company" الذي يستضيفه نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة استثمارات بنك النرويج.

وأضاف: "العلاج هو فتح مضيق هرمز. نحن نكسب بعض الوقت، لكنني لا أدعي أن هذا سيكون حلًا، إطلاق مخزوننا".