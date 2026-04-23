وانخفض صافي الدخل من العمليات المستمرة ليصل إلى 1.6 مليار يورو (1.86 مليار دولار) بالمقارنة مع 1.7 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي دخل الأعمال ليصل إلى 2.26 مليار يورو مقابل 1.21 مليار يورو.

كما ارتفع صافي المبيعات الفصلية إلى 10.51 مليار يورو، مقابل 9.9 مليار يورو كانت قد سجلتها قبل عام، ليسجل بذلك نموا بنسبة 6.2 بالمئة بحسب أسعار الصرف الفعلية.

وقفزت مبيعات "دوبيكسينت" بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 4.2 مليار يورو، ما عزز نمو إجمالي الإيرادات. ويستخدم العقار لعلاج حالات مرضية مثل الإكزيما والربو.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة، أوليفييه شارميل، إن سانوفي حققت بداية قوية لعام 2026، من خلال نمو المبيعات وزيادة في أرباح الأسهم بنسبة تتجاوز 10 بالمئة، مدعومة بتقديم منتجات جديدة وعمليات استحواذ حديثة.