وبلغ إجمالي صافي الربح 87 مليون يورو (101.8 مليون دولار) أو 0.02 يورو للسهم مقارنة بصافي خسارة بقيمة 60 مليون يورو أو 0.01 يورو للسهم في نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الأرباح القابلة للمقارنة إلى 295 مليون يورو أو 0.05 يورو للسهم من 153 مليون يورو أو 0.03 يورو للسهم مدعومة في جزء منه بالتأثير الإيجابي للصافي من الدخل المالي والمصروفات، بما في ذلك مكاسب التقييم في استثمارات المشاريع وتحركات سعر الصرف الأجنبي.

وبلغت الأرباح التشغيلية من شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية 62 مليون يورو مقابل خسارة بقيمة 21 مليون يورو قبل عام.

كما ارتفع صافي المبيعات لشركة نوكيا إلى 4.4 مليار يورو من 4.3 مليار يورو مما يعكس استمرار الطلب القوي سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وزادت الإيرادات من مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للضعف تقريبا لتصل إلى 350 مليون يورو من 180 مليون يورو قبل عام، مما يعكس حصة متزايدة من مبيعات المجموعة.