كما زادت أرباح التشغيل من 7.44 تريليون وون إلى 37.61 تريليون وون خلال الفترة نفسها.

وبلغت مبيعات الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 52.6 تريليون وون مقابل 17.6 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إس.كيه هاينكس إلى أنه في حين يشهد الربع الأول من العام عادة تراجعا موسميا في الطلب، شهد الربع الأول من العام الحالي نموا قويا فيه بفضل نمو الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتخطط الشركة لمواصلة طرح منتجات جديدة في مختلف فئات كل من رقائق ذاكرة الوصول العشوائي (دي رام) ورقائق التخزين إن.أيه.إن.دي لتلبية الطلب المتنوع على رقائق الذاكرة.

في الوقت نفسه ارتفعت السيولة النقدية لدى الشركة بنهاية الربع الأول من العام الحالي بواقع 19.4 تريليون وون عن الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 54.3 تريليون وون.