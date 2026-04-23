يكشف اختبار المضيق عن تحديات هيكلية في منظومة الطاقة العالمية، حيث يتقاطع الاعتماد الكثيف على النفط والغاز مع ضيق البدائل اللوجستية، ما يفرض تسريع التحول نحو نماذج أكثر تنوعًا ومرونة.

وفي هذا السياق، تتقدم مفاهيم مثل تنويع المصادر، و التحول الطاقوي، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية، وإعادة توزيع البنية التحتية إلى صدارة الأجندة الطاقوية.

ويفرض هذا التحول واقعًا جديدًا تتداخل فيه الاعتبارات الاقتصادية مع الحسابات الأمنية، لتتجه الدول نحو إعادة رسم خريطة الطاقة عبر الاستثمار في البدائل، من الطاقة المتجددة إلى النووية، بالتوازي مع تطوير مسارات إمداد أقل عرضة للمخاطر.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" فإنه:

حتى لو فُتح مضيق هرمز مجدداً، يقول مسؤولون تنفيذيون ومحللون في قطاع الطاقة إن القطاع لن يتمكن من الاعتماد عليه كما كان في السابق.. وبالنسبة للمضيق، لا عودة إلى الوضع الطبيعي.

تستكشف دول المنطقة بناء أو توسيع أو إعادة تأهيل البنية التحتية التي من شأنها أن تتجاوز المضيق.

تتسابق الدول المستوردة للوقود من المنطقة لتأمين النفط والغاز من مصادر أخرى، وتطبق تدابير ترشيد الاستهلاك، وتتجه نحو بدائل مثل الفحم.

من المرجح أن تتغير هذه الاستراتيجيات بمرور الوقت. فقد يفسح استخدام الفحم الحالي المجال أمام استثمارات أكبر في الطاقة الشمسية والطاقة النووية، على سبيل المثال.

ويضيف: "بغض النظر عما سيحدث لاحقاً، لن تنسى إيران مدى سهولة خنق الملاحة عبر المضيق، مما يعني أن شركات الطاقة والمستهلكين يجب أن يستعدوا لمستقبل مختلف تماماً".

وينقل التقرير عن إليوت أبرامز، الذي شغل منصب الممثل الخاص لإيران وفنزويلا خلال إدارة ترامب الأولى: "سيصبح مضيق هرمز أقل أهمية في عام 2030 أو 2035 مما كان عليه في يناير.. سيجد الناس بدائل".

تشمل بعض الخيارات الأبسط توسيع خطوط الأنابيب القائمة، وزيادة سعة التخزين، وتطوير الموانئ (..).

اختبار قاسي

من جانبها، تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

اختبار مضيق هرمز القاسي دفع دول العالم إلى إعادة النظر في المسلّمات الاقتصادية التقليدية، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد المفرط على النفط والغاز، والاتجاه نحو تبني حلول واقعية ومستدامة تتماشى مع طبيعة التحديات الراهنة.

الأزمة كشفت بوضوح هشاشة النظام الطاقوي العالمي، في ظل اعتماد نحو 20 بالمئة من إمدادات الطاقة على مرورها عبر مضيق هرمز، وهو ما انعكس سلبًا على خطط التنمية، وأعاد تشكيل مفهوم العولمة باتجاه تعزيز الأمن الطاقوي والاقتصادي.

"الطاقة البديلة لم تعد خيارًا تكميليًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية حتمية، تُمكّن الدول من تقليل التبعية وتفادي مخاطر الأزمات الجيوسياسية، خاصة في مناطق التوتر".

بعض الدول بدأت بالفعل في إعادة رسم خريطة الطاقة عبر البحث عن مسارات بديلة لنقل النفط والغاز، وتطوير البنية التحتية التصديرية، إلى جانب تعزيز مفهوم "جغرافيا الطاقة" من خلال بناء مخزونات استراتيجية وتنويع مصادر الإمداد، مع إعادة توجيه الاستثمارات نحو بنى تحتية أكثر استقرارًا وذات ميزة نسبية.

وفيما يتعلق بالسياسات قصيرة ومتوسطة المدى، تلفت إلى عودة بعض الدول للاعتماد على الفحم (..)في حين تتسارع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة في دول أخرى (..) إضافة إلى توسع دول في الطاقة الشمسية، وإعادة تقييم أخرى للطاقة النووية (..).

وتشدد على أن "درس هرمز" يعيد تشكيل المشهد الطاقوي العالمي، ويفرض تحولًا في العقيدة الاقتصادية نحو الاستدامة، وهو ما يتطلب حشد التمويلات اللازمة، وتعزيز كفاءة التشغيل، واستغلال الفرص الاستثمارية، مع ضرورة التخلي عن الفكر التقليدي.

تغيير المسار

ويشير تقرير لـ politico إلى أن "الحرب تجبر العالم على تغيير مساره في مجال الطاقة". ويوضح أن:

العديد من الدول الأكثر تضرراً من الحرب تُقرّ بفوائد التحوّل السريع إلى الطاقة المتجددة لتجنّب الصدمات المستقبلية المرتبطة بانقطاعات النفط.

في المقابل، لا تزال دول أخرى متفائلة بشأن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي أشاد وزير خزانتها، سكوت بيسنت، بزيادة إنتاج النفط والغاز الأميركي، ودعا إلى تقليل السياسات المناخية.

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران وما تلاها من خنق لإمدادات النفط من الشرق الأوسط "ستعيد رسم خريطة الطاقة العالمية". ثم حذر قائلاً: "لن نعود إلى ما كنا عليه".

هيمنت مسألة ما سيحدث لاحقاً على اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

تحدث مسؤولون من الولايات المتحدة ودول أخرى بشكل مبهم عن تنويع مصادر الطاقة كنتيجة محتملة لإغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس نفط العالم وثلث أسمدته.

بالنسبة للبعض، كان ذلك يعني تغيير مسارات الشحن (..) وبالنسبة لآخرين، كان يعني البحث عن النفط والغاز خارج المنطقة، أو استغلال احتياطيات الفحم المحلية، أو ربما إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية المتوقفة.

وفي كثير من الحالات، يعني ذلك توسيع نطاق الطاقة المتجددة للحد من الاعتماد على الدول الأخرى في عالم يزداد انقسامًا وتقلبًا.

اختبار حقيقي

من جانبها، تؤكد خبيرة النفط والغاز لوري هايتايان، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:

التطورات الأخيرة في مضيق هرمز تمثل اختبارًا حقيقيًا لهشاشة منظومة الطاقة العالمية، وتدفع الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها الطاقوية.

الدولالأكثر تأثرًا بإغلاق مضيق هرمز ستتجه إلى تسريع خطط تنويع البنية التحتية، سواء عبر إنشاء خطوط أنابيب بديلة أو تطوير ممرات تصدير خارج نطاق المضيق.

هناك حديث متزايد حول مشاريع محتملة مثل مد أنابيب نفط من البصرة إلى تركيا ومنها إلى البحر المتوسط.

المرحلة المقبلة قد تشهد أيضًا توسعًا في إنشاء مرافق تخزين النفط خارج المنطقة، بما يتيح للدول المنتجة الحفاظ على استقرار صادراتها حتى في حالات الطوارئ.. فالتخزين الاستراتيجي أصبح عنصرًا أساسيًا في أمن الطاقة.

وفيما يتعلق بالدول المستوردة، تشدد على أن الأزمة كشفت ضرورة إعادة تقييم سياسات الأمن الطاقوي، خاصة في قطاع إنتاج الكهرباء، موضحة أن التوجه نحو الطاقات المتجددة لم يعد خيارًا بيئيًا فقط، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

كما تتوقع أن تدفع هذه التطورات نحو تسريع التحول إلى وسائل النقل الكهربائية والهجينة، إلى جانب تنويع مصادر استيراد النفط والغاز، وهو ما قد يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في حقول الطاقة حول العالم، بما في ذلك في أفريقيا والدول التي لم تحظ سابقًا باهتمام استثماري كافٍ.

وتختتم حديثها قائلة: إن الدرس الأهم يتمثل في ضرورة بناء منظومة طاقة مرنة ومتعددة المصادر، سواء من خلال تنويع طرق الإمداد، أو تعزيز المخزونات الاستراتيجية، أو التوسع في الطاقة النظيفة، وذلك لتفادي تكرار أزمات مماثلة مستقبلًا.