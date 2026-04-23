يفرض هذا التحول واقعاً جديداً يتجاوز النقاشات النظرية إلى تأثيرات ملموسة داخل أسواق العمل.

تفرض معادلة الإنتاجية الجديدة منطقاً مختلفاً للنمو، يقوم على تعظيم الكفاءة بأقل قدر ممكن من الموارد البشرية. وفي هذا السياق، تتراجع مركزية التوظيف كأداة للتوسع، لصالح استثمارات كثيفة في التكنولوجيا القادرة على أداء مهام معقدة بسرعة ودقة أعلى.

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن:

قناعة وول ستريت الراسخة بأن الذكاء الاصطناعي سيعزز العمل البشري لا أن يحل محله بدأت تتلاشى بسرعة، كما يتضح من موسم أرباح الربع الحالي.

حققت بنوك جي بي مورغان تشيس، وسيتي، وبنك أوف أميركا، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وويلز فارغو أرباحاً إجمالية بلغت 47 مليار دولار، بزيادة قدرها 18 بالمئة، في حين استغنت عن 15 ألف موظف.

أرجع جميعهم الفضل إلى حد ما إلى الذكاء الاصطناعي في المساعدة على تقليص الوظائف وأتمتة العمل في مجالات تتراوح من ما يسمى بالمكتب الخلفي، حيث يقوم عشرات الآلاف من الموظفين بملء الأوراق للامتثال لمختلف القوانين واللوائح، إلى المكتب الأمامي، حيث يقوم المحترفون ذوو الرواتب المكونة من سبعة أرقام بتجميع المعاملات المالية المعقدة لعملاء الشركات.

ويشير التقرير إلى أنه "على عكس وادي السيليكون ، فإن قلة من الشخصيات المالية الكبرى تصرح صراحة بأن الذكاء الاصطناعي يقضي على الوظائف"؛ فعلى سبيل المثال، تعهدت شركة سيتي بتقليص قوتها العاملة بمقدار 20 ألف شخص من خلال ما وصفه أحد المسؤولين التنفيذيين للمحللين الماليين الأسبوع الماضي بأنه "رحلة الشركة نحو الإنتاجية والكفاءة".

يدفع البنك مقابل برامج الذكاء الاصطناعي من شركات أنثروبيك وغوغل ومايكروسوفت وأوبن إيه آي، لقراءة المستندات القانونية تلقائياً، والموافقة على فتح الحسابات، وإرسال فواتير المعاملات، وتنظيم بيانات العملاء الحساسة، من بين مهام أخرى، وفقاً لتصريحات عامة من مسؤولين تنفيذيين في البنك وشخصين مطلعين على أنظمة سيتي.

من بين عمليات تسريح الموظفين الأخيرة في سيتي بنك، كان هناك عشرات الموظفين المشاركين في برنامج "رواد ومسرعات الذكاء الاصطناعي" التابع للبنك، وفقاً لشخصين لم يسمح لهما البنك بالتحدث علناً. يتضمن البرنامج موظفين من سيتي بنك يمارسون مهامهم اليومية، بالإضافة إلى العمل على إقناع زملائهم بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويضيف التقرير:

هزت التوقعات القاتمة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف الطبقة المالية من قبل، وكان آخرها في فبراير عندما هز تقرير بحثي قاتم أسواق الأسهم لفترة وجيزة من خلال التنبؤ بأن الذكاء الاصطناعي سيجبر المهنيين ذوي الأجور الجيدة على العمل كسائقي أوبر.

يصف العديد من أصحاب العمل الرئيسيين للعاملين في المكاتب تقنية الذكاء الاصطناعي بأنها أداة قادرة على التخلص من الجوانب الأكثر إرهاقًا في الحياة المكتبية، ويقولون إنها ستتيح للعاملين في المكاتب التفرغ لممارسة أنشطة أكثر قيمة وأعلى ربحاً.

وقد تم اعتبار وول ستريت مثالاً بارزاً لما يسميه الاقتصاديون "التكامل"، حيث يتم تحسين الأداء البشري، وليس استبداله، بواسطة الذكاء الاصطناعي.

"سباق تسلح تكنولوجي"

من جانبه، يؤكد خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة أي دي تي للاستشارات والنظم،محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:

موجة التسريحات الواسعة التي يشهدها العالم مؤخراً، خاصة في قطاع التكنولوجيا وامتدادها إلى قطاعات الخدمات المالية واللوجستيات والاستشارات، لا يمكن اعتبارها مجرد استجابة لدورة اقتصادية عابرة، بل تعكس تحولاً هيكلياً عميقاً في نموذج تشغيل الشركات عالمياً.

الشركات لم تعد تعتمد على التوسع في التوظيف لتحقيق النمو، بل تتجه بشكل متسارع نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية.

العلاقة التقليدية بين عدد الموظفين وحجم الإنتاج لم تعد قائمة، بعدما أصبحت الكفاءة التكنولوجية هي العامل الحاسم.

اللافت في هذه الموجة هو طابعها الاستباقي، حيث تلجأ شركات كبرى تحقق أرباحًا قياسية إلى تسريح آلاف الموظفين، ليس بدافع تقليص الخسائر، بل بهدف إعادة توجيه الموارد نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، مثل مراكز البيانات وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويصف هذا التوجه بأنه "سباق تسلح تكنولوجي" يفرض على الشركات خفض التكاليف التشغيلية لضمان القدرة على المنافسة.

ويشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم أحياناً كغطاء استراتيجي لتبرير أخطاء سابقة، مثل التوظيف المفرط خلال جائحة كورونا، لافتاً إلى أن بعض الإدارات تستغل هذا الخطاب لتحسين صورتها أمام المستثمرين. كما ينبه إلى تنامي نموذج العمل المرن، حيث يتم استبدال الوظائف الدائمة بعمالة حرة، ما يحول التكاليف من ثابتة إلى متغيرة ويقلل من الالتزامات طويلة الأجل.

ويؤكد أن التأثير الأكبر لهذه التحولات يقع على الطبقة المتوسطة من الموظفين، خاصة أصحاب الوظائف الإدارية والروتينية، التي أصبحت مهددة بالتراجع أو الاختفاء، مقابل ارتفاع الطلب على المهارات المتقدمة مثل تحليل البيانات وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويعتبر أن ذلك سيؤدي إلى إعادة تسعير شاملة لسوق العمل، مع اتساع فجوة الأجور وزيادة مستويات عدم المساواة، فضلًا عن انعكاسات سلبية على قطاعات مثل العقارات التجارية نتيجة تراجع الإشغال المكتبي.

وفيما يتعلق برد فعل الأسواق، يوضح سعيد أن الصورة تبدو مزدوجة؛ فعلى المدى القصير، تستقبل أسواق الأسهم أخبار التسريحات بإيجابية، نظراً لانعكاسها الفوري على تحسين هوامش الربح ورفع تقييمات الشركات، خاصة في أسواق مثل وول ستريت، حيث يفضل المستثمرون الكفاءة التشغيلية والقدرة على تحقيق وفورات الحجم.

لكنه يحذر في الوقت نفسه من مخاطر هيكلية على المدى المتوسط والطويل، تتمثل في تآكل القدرة الشرائية نتيجة فقدان الوظائف، ما قد يؤدي إلى تراجع الاستهلاك وبالتالي الضغط على أرباح الشركات نفسها. ويوضح أن هذا السيناريو قد يخلق حلقة مفرغة من الأتمتة والبطالة، تزيد من الضغوط على الاقتصاد الكلي.

ويختتم سعيد حديثه بالتأكيد على أن هذه التحولات تفتح الباب أمام تحديات كبيرة تتعلق بالاستقرار الاجتماعي ومستقبل الابتكار، وقد تدفع الحكومات إلى تبني سياسات تنظيمية جديدة أكثر صرامة. ويشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بقاء الشركات الأكثر قدرة على دمج الذكاء الاصطناعي بفعالية، وكذلك الأفراد القادرين على التكيف والعمل جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا، وليس في مواجهتها.

سوق العمل

وبالنسبة لرئيس تنفيذي لشركة كبرى يحمل طموحات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، لا يتردد دان شولمان، رئيس شركة فيريزون، في الحديث بصراحة عن الألم الذي قد تُلحقه هذه التكنولوجيا بسوق العمل الأميركي.

بعد أشهر قليلة فقط من توليه المنصب، توقع وصول معدلات البطالة إلى ما بين 20 و30 بالمئة خلال العامين إلى الخمسة أعوام المقبلة. كما حذّر من أن التقدم في الروبوتات الشبيهة بالبشر قد يقلب موازين وظائف العمل اليدوي التي لا تزال تُعتبر آمنة حتى اليوم. ودفع أيضاً باتجاه توسيع التعليم وإعادة تأهيل المهارات لمساعدة العمال على التكيف مع تسارع الاضطراب التكنولوجي.

تحمل هذه الصراحة الحادة بشأن الذكاء الاصطناعي رسالة تحذيرية لبقية الرؤساء التنفيذيين: كُونوا واضحين بشأن الاضطرابات القادمة، وإلا واجهتم رد فعل شعبي عنيف.

وقال شولمان في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: "إنها فترة شديدة الصعوبة، والجميع يدرك ذلك. لذلك أعتقد بأن الصدق، والواقعية، وقول الحقيقة قدر الإمكان، هي أمور أساسية".

وأضاف أن هذا الإيمان هو ما دفع فيريزون إلى إنشاء صندوق بقيمة 20 مليون دولار لدعم الانتقال الوظيفي وإعادة التدريب في "عصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك بالتزامن مع بدء الشركة تسريح 13 ألف موظف العام الماضي.

تسارع الوتيرة

من جانبه، يوضح رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets،جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:

وتيرة تسريح العمال في الشركات الأميركية، المدفوعة بالتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، شهدت تسارعاً ملحوظاً خلال عامي 2024 و2025، مع تركزها بشكل أساسي في قطاع التكنولوجيا، قبل أن تبدأ مؤخراً في التسلل إلى قطاعات أخرى، بما في ذلك البنوك وقطاعات خدمية مختلفة.

هذه الموجة تحمل في طياتها جانباً إيجابياً، يتمثل في أن إدماج الذكاء الاصطناعي داخل الشركات يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة العمليات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على نمو الأرباح وتحسن أداء الشركات على المدى المتوسط.

الجانب السلبي يكمن في إحلال التكنولوجيا محل بعض الوظائف، خاصة الوظائف المبتدئة أو غير الأساسية.

الذكاء الاصطناعي لا يستبدل الوظائف بشكل كامل، بل يعيد تشكيلها ويعزز من مهارات الموظفين ويرفع إنتاجيتهم، مما يدفع نحو تطوير القوى العاملة بدلًا من إلغائها.

ويضيف أن الشركات تتجه بشكل متزايد إلى توجيه استثمارات ضخمة نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يدفعها في بعض الأحيان إلى تقليص العمالة لتمويل هذه الاستثمارات، لافتاً إلى أن الأسواق المالية غالباً ما تتفاعل إيجابياً مع قرارات التسريح، باعتبارها مؤشراً على تحسين الكفاءة وزيادة الربحية.

فيما يحذر يرق من أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة على المدى الطويل قد يشكل ضغطاً على مستويات الاستهلاك، وهو ما قد ينعكس سلباً على نمو الشركات وربحيتها، نظراً للعلاقة الوثيقة بين الاستهلاك والأداء الاقتصادي.

ويختتم حديثه بالتأكيد على أن قطاع الذكاء الاصطناعي سيظل عامل دعم رئيسي للأسواق والشركات، حيث يعزز الابتكار ويرفع الإنتاجية ويقود إلى خلق وظائف أكثر مهارة، مشيراً إلى أن التحولات التكنولوجية الكبرى عبر التاريخ كانت دائمًا محركًا للنمو على المدى الطويل، رغم التحديات قصيرة الأجل.