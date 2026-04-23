وارتفعت الإيرادات بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 22.4 مليار دولار، بينما زاد صافي الأرباح بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 477 مليون دولار.

وعلى إثر صدور هذه النتائج، قفزت أسهم الشركة بأكثر من 3 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق.

وعلى صعيد العمليات، ارتفعت عمليات التسليم العالمية بنسبة 6.3 بالمئة في الربع الأول لتصل إلى 358023 مركبة، وذلك بعد تراجعها بنسبة 13 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن النمو طويل الأجل للشركة ستقوده التاكسيات ذاتية القيادة (الروبوتاكسي) والروبوتات الشبيهة بالبشر، وذلك في الوقت الذي طرحت فيه تسلا طرازات أرخص سعرا من موديل 3 وموديل واي لدعم مستويات الطلب.