وجاء الرقم الصادر عن بنك كوريا في سول ليقترب من ضعف توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.9 بالمئة.

واستفاد الاقتصاد الكوري الجنوبي بقوة من الطلب العالمي القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات بنسبة 5.1 بالمئة بين شهري يناير ومارس.

وتعد كوريا الجنوبية من بين أكبر منتجي رقائق الكمبيوتر في العالم وموردا رئيسيا لقطاع التكنولوجيا العالمي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الدخل المحلي الحقيقي بنسبة 7.5 بالمئة الربع الأول، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الربع الأول من عام 1988، حين بلغ 8 بالمئة.