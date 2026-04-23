تعكس هذه العلاقة حجم الضغوط التي تواجهها الأسواق، إذ يؤدي أي اضطراب في إمدادات الطاقة إلى زيادة تكاليف الزراعة والأسمدة والشحن، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار المواد الغذائية التي يدفعها المستهلك.

تنذر هذه التطورات بارتفاع مستمر في أسعار الغذاء عالمياً، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية، ما يضع الدول، لا سيما المستوردة، أمام تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتها الغذائية والسيطرة على التضخم.

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى تحذيرات التجار من أن اضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز يزيد من خطر حدوث صدمة غذائية عالمية، حيث تؤدي أسعار الغاز المرتفعة إلى الضغط على إنتاج الأسمدة، وتتفوق قطاعات أخرى على المنتجين الزراعيين في المزايدة على المدخلات والخدمات اللوجستية الرئيسية.

يستوعب الممر المائي الضيق ما يقرب من خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ونحو ثلث تجارة الأسمدة المنقولة بحراً، مما يجعله شرياناً حيوياً لإنتاج الغذاء وكذلك أسواق الطاقة.

أدى انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق إلى كبح الاستهلاك الصناعي. وأوضح رئيس قسم الغاز الطبيعي المسال في شركة فيتول، جالانتي إسكوبار أن نحو 40 بالمئة من انخفاض الطلب على الغاز جاء من المصانع، ولا سيما مصانع الأسمدة، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران في أواخر فبراير. ويُعد الغاز الطبيعي مادة خام أساسية في الأسمدة النيتروجينية مثل الأمونيا.

وقال: "هذا الوضع غير مستدام، وإلا ستتحول أزمة الطاقة إلى أزمة غذاء "، محذراً من أن انخفاض توافر الأسمدة سيؤثر سلباً على غلة المحاصيل ويرفع أسعار المواد الغذائية في المواسم المقبلة.

ووفق التقرير، فإن اضطراب الشحن الناجم عن الحرب، والذي تضمن إغلاق إيران للمضيق والحصار البحري الأميركي اللاحق ينتشر أيضاً عبر الخدمات اللوجستية العالمية.

ازدادت حدة الازدحام في قناة بنما مع توجه المشترين الآسيويين إلى النفط الخام المصدر من خليج الولايات المتحدة بدلاً من الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، حيث تفوقت ناقلات النفط على سفن الشحن السائبة في المزايدة على مساحات العبور النادرة.

ووفقًا للويزا فوليس، رئيسة قسم تحليل البضائع الجافة السائبة في شركة الوساطة البحرية والاستشارات البحرية كلاركسونز، فقد أدى ذلك إلى مواجهة السفن التي تحمل شحنات منخفضة القيمة مثل الحبوب لارتفاع تكاليف الشحن والتأخير، حيث تمتد أوقات الانتظار في القناة إلى حوالي 40 يومًا حيث يدفع مشغلو ناقلات النفط ملايين الدولارات لتجاوز الدور.

وقالت إن بعض طرق نقل الحبوب شهدت بالفعل زيادة في أسعار الشحن بنسبة تتراوح بين 50 و 60 بالمئة، بحسب ما نقلته الصحيفة.

معادلة الأمن الغذائي

من جانبه، يقول خبير العلاقات الدولية والاقتصادية، أبو بكر الديب، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

ما يجري في مضيق هرمز لم يعد مجرد توتر جيوسياسي عابر، بل تحول تدريجياً إلى نقطة ارتكاز حساسة قد تعيد تشكيل معادلة الأمن الغذائي العالمي بصورة أكثر حدة مما يتوقعه كثيرون.

هذا الممر الحيوي، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، لا يمثل فقط شريانًا للنفط والغاز، بل يُعد عقدة لوجستية تتقاطع عندها سلاسل الإمداد المرتبطة بالأسمدة والنقل البحري والتأمين والشحن.

بالتالي، فإن أي اضطراب فيه يمتد تأثيره سريعًا إلى ما هو أبعد من الطاقة، ليطال تكلفة إنتاج الغذاء ونقله وتوافره عالمياً.

ويشير إلى أن العلاقة بين اضطرابات هرمز والصدمة الغذائية تمر عبر ثلاث قنوات رئيسية:

الطاقة: حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي والنقل والتصنيع الغذائي عبر مختلف مراحل السلسلة. الأسمدة: التي تعتمد على الغاز الطبيعي، ما يجعل أسعارها عرضة للارتفاع، وبالتالي يؤثر على الإنتاج الزراعي في المواسم التالية. سلاسل الإمداد: إذ تؤدي زيادة تكاليف الشحن والتأمين إلى تعطيل التدفقات التجارية وخلق اختناقات قد تتحول إلى أزمات إقليمية، خاصة في الدول المعتمدة على الاستيراد.

ويؤكد أن خطورة المشهد تتضاعف في ظل تزامن هذه الاضطرابات مع عوامل أخرى مثل التغير المناخي، وتعطل صادرات الحبوب بسبب النزاعات، وزيادة حساسية الأسواق للمضاربات، ما يجعل أي صدمة في الطاقة قابلة للتحول إلى صدمة غذائية مضاعفة.

ويلفت إلى أن الدول النامية ستكون الأكثر تأثراً، نظراً لاعتمادها الكبير على الواردات الغذائية وضعف قدرتها على امتصاص الصدمات، ما قد يؤدي إلى ضغوط على العملات المحلية والاحتياطيات، ويدفع الحكومات إلى خيارات صعبة مثل تقليص الدعم أو زيادة الأسعار، وهو ما قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي.

ويتوقع الديب أن السيناريو الأقرب ليس الانهيار المفاجئ، بل "التآكل التدريجي" في القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء، وهو تأثير أقل ضجيجًا لكنه أعمق على المدى الطويل، إذ يعيد تشكيل أنماط الاستهلاك ويزيد من معدلات الفقر الغذائي.

الأسمدة

ويشير تقرير لـ "إيكونوميست" إلى أن

أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي والأسمدة، وغيرها من السلع.

في 13 أبريل فرضت الولايات المتحدة حصاراً مماثلاً، ما أدى إلى إيقاف السفن القليلة التي كانت إيران تسمح لها بالمرور، وهو ما يزيد المشكلة تعقيداً على الأرجح.

ترتفع أسعار السلع الأساسية مجدداً، مما يثير استياء ليس فقط سائقي السيارات، بل المزارعين أيضاً، الذين يحتاجون إلى الأسمدة لحقولهم والديزل لجراراتهم.

قلّص البعض من عمليات الزراعة والتسميد، مما يعني حتماً انخفاضاً في المحاصيل لاحقاً هذا العام. وبدأت أسعار المواد الغذائية بالارتفاع.

يُقدّر برنامج الأغذية العالمي (وكالة تابعة للأمم المتحدة) أنه إذا استمر الانسداد حتى منتصف العام، فإن 45 مليون شخص إضافي سيتعرضون للخطر، إضافةً إلى أكثر من 300 مليون شخص يُعانون أصلاً من أجل توفير الغذاء لأنفسهم.

إذا ما استمر نمط ظاهرة النينيو المناخية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما يرجّح العديد من علماء المناخ، فقد يزداد الوضع سوءاً؛ إذ قد تشهد بعض أفقر مناطق العالم هطول أمطار غزيرة، بينما تعاني مناطق أخرى من نقص حاد في الأمطار، مما يعني تلف المحاصيل.

وينبه التقرير إلى أن نقطة انطلاق الأزمة الناشئة هي ارتفاع أسعار الطاقة، التي تؤثر على كل مراحل إنتاج الغذاء: الزراعة، والحصاد، والتصنيع، والنقل.

صدمة غذائية

من جانبه، يشير خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:

أي اضطراب في مضيق هرمز لا يهدد فقط أسواق الطاقة العالمية، بل يفتح الباب أمام صدمة غذائية مركبة قد تكون من بين الأشد منذ عقود، خاصة على الدول المستوردة للغذاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية تمر عبر المضيق، ما يجعل أي تعطل كفيلاً بإحداث قفزات فورية في أسعار الطاقة كما يحدث الآن.

هذه الارتفاعات لا تبقى محصورة في قطاع الطاقة، بل تنتقل مباشرة إلى كلفة الإنتاج الزراعي والنقل وسلاسل الإمداد الغذائي.

ويضيف: الزراعة الحديثة باتت تعتمد بشكل كبير على الطاقة، خصوصاً في إنتاج الأسمدة، حيث ترتبط أسعار الأسمدة النيتروجينية ارتباطاً وثيقاً بالغاز الطبيعي. وخلال ذروة الحرب في أوكرانيا، ارتفعت أسعار الأسمدة عالمياً بأكثر من 80 بالمئة في بعض الأسواق، ما انعكس لاحقاً بارتفاع أسعار الغذاء بنحو 30 بالمئة وفق مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة. ويشير إلى أن السيناريو ذاته مرشح للتكرار في حال استمرار تعطل إمدادات الطاقة عبر هرمز (..).

ويختتم الخفاجي حديثه بالتأكيد على أن اضطرابات مضيق هرمز لا تعني مجرد صدمة نفطية تقليدية، بل تحمل في طياتها مخاطر صدمة غذائية عالمية متكاملة، تبدأ من الطاقة ولا تنتهي عند موائد المستهلكين، مع تأثيرات أكثر حدة على الاقتصادات الهشة والأكثر اعتماداً على الاستيراد.