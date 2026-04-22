وقال الشيخ محمد بن راشد في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "الإخوة والأخوات.. نعلن اليوم عن أضخم مشروع للنقل في إمارة دبي وهو خط جديد لمترو دبي بطول 42 كم وعلى عمق 40 مترا تحت الأرض يمر بـ 15 منطقة استراتيجية في دبي ويستفيد منه 1.5 مليون نسمة".

وأوضح أن المشروع سيسهم في دعم النقل ضمن 55 مشروع تطوير عقاري كبير قيد الإنشاء في الإمارة.

وأضاف: "مشروع الخط الذهبي.. ستكون تكلفته 34 مليار درهم وسيرفع أطوال شبكة مترو دبي بنسبة 35بالمئة وسيتم الانتهاء منه بتاريخ 9/9/2032 بإذن الله".

وأكد الشيخ محمد بن راشد استمرار المشاريع التنموية في دبي، قائلا: "مشاريعنا الكبرى لبناء أفضل مدينة للعيش في العالم مستمرة.. ومشاريعنا المستقبلية لن تتوقف.. بل تتسارع".

وختم بالقول: "وأجندتنا هي بناء مستقبل أفضل لملايين البشر.. ونحن شعب نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول".