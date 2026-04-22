وذكرت وزارة المالية اليابانية أن الصادرات زادت خلال العام المالي الماضي بنسبة 4 بالمئة سنويا، في حين زادت الواردات بنسبة 0.5 بالمئة فقط.

واظهرت البيانات أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده من مختلف دول العالم بما في ذلك اليابان شكلت ضربة قوية لصناعة السيارات العالمية وغيرها من الصناعات.

وتراجعت صادرات اليابان بشكل عام إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.6 بالمئة خلال العام المالي الماضي، في حين تراجعت صادرات السيارات بشكل خاص بنسبة 0.5 بالمئة.

في الوقت نفسه سجلت اليابان زيادة في الفائض التجاري خلال مارس الماضي بمفرده بنسبة 26 بالمئة في إشارة إلى تعافي قطاع التصدير من صدمات العام الماضي.

وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 11 بالمئة تقريبا، في حين زادت الواردات بنسبة 10.9 بالمئة.

ونقلت شركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى مثل تويوتا موتور كورب جزءا كبيرا من مراكز إنتاجها إلى الدول التي تبيعه فيها لتجنب آثار تحولات السياسات التجارية، لكن بعض الشركات مازالت تصدر جزءا كبيرا من سياراتها إلى الولايات المتحدة من اليابان.

يذكر أن اليابان تستورد جميع احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي تقريبا. وقد أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي إلى اضطراب إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط.

وبعيدا عن التأثير على قطاع الطاقة، يمكن أن يؤثر نقص إمدادات النفط إلى التأثير على إنتاج المنتجات المرتبطة بالنافتا وهي مكونات أساسية في صناعة الأجهزة الطبية وغيرها من المنتجات التي تستخدم اللدائن.