وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.3 بالمئة في مارس من 3 بالمئة في فبراير، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية.

وقال غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، في بيان: "ارتفع التضخم في مارس، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الوقود، التي شهدت أكبر زيادة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وكان ارتفاع أسعار البنزين المحرك الرئيسي لزيادة التضخم، حيث ارتفع بواقع 8.7 بالمئة على أساس شهري، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2022 بعد فترة قصيرة من الحرب الروسية ضد أوكرانيا.