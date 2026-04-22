وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب حققت الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي أرباح بقيمة 246 مليون يورو، مقابل 191.9 مليون يورو خلال العام الماضي، بفضل تحسن هامش أرباح التشغيل والتأثير الإيجابي للتغيير في أسعار الصرف.

في الوقت نفسه زادت إيرادات أيه.إس.إم إنترناشونال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 862.5 مليون يورو، مقابل 839.2 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع الشركة زيادة إيراداتها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 980 مليون يورو، بزيادة أو نقص بنسبة 5 بالمئة.

كما تتوقع أن تكون إيراداتها خلال النصف الثاني من العام الحالي أعلى منها في النصف الأول من العام.