وإذا أكد مجلس الشيوخ تعيين فيلان، فإنه سيخلف ستيفن ميران، الخبير الاقتصادي الذي تدرب في جامعة هارفارد والذي عمل في صناديق استثمار وانضم إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الماضي.

وكان نائب رئيس المجلس، بيير يارد، قد شغل منصب القائم بأعمال الرئيس بعد أن نقل ترامب ميران إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير السيرة الذاتية لفيلان إلى اهتمام كبير بعمليات البنوك المركزية، وهو اهتمام رئيسي لترامب، الذي ضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لدفع نمو أقوى، على الرغم من أن القيام بذلك قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، الذي وصف فيلان بأنه "إضافة مهمة"، إن "الرئيس ترامب جمع الفريق الاقتصادي الأفضل والأكثر خبرة في التاريخ الحديث".