وأكدت دييز، أن هذه المؤشرات تأتي مدفوعةً بتوسّع أنشطتها وارتفاع كفاءة عملياتها، بالتوازي مع تنامي جاذبية مناطقها الاقتصادية الثلاث، وهي "المنطقة الحرة بمطار دبي" و"واحة دبي للسيليكون" و"دبي كوميرسيتي"، حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات المُسجّلة ضمن منظومة "دييز" بنسبة 24.6 بالمئة بنهاية عام 2025، فيما وصل إجمالي عدد الموظفين في الشركات العاملة ضمن المناطق الحرة الثلاث التابعة لـ"دييز" إلى 106,359 موظفاً، بمعدل نمو بلغ 26.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي وحيوية سوق العمل ضمن مناطقها الحرة الثلاث.

بهذه المناسبة، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، إن نتائج عام 2025 تُؤكّد استمرار "دييز" في الارتقاء بمساهمتها الاقتصادية، وترسيخ دورها محركا داعما لتنافسية دبي على خارطة التجارة والاستثمار العالمية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجّهاتها لتعزيز النمو المستدام وتنويع الاقتصاد، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأضاف أن نمو الإيرادات، يعكس قدرة "دييز" على تحويل الفرص إلى قيمة اقتصادية ملموسة، عبر بيئة أعمال مرنة، وبُنية تحتية متقدمة، وحلول ذكية تُسهم في رفع كفاءة الشركات وتمكين توسّعها من دبي إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتابع أن اقتصاد دبي راسخ ومتنوع وقادر على تخطي جميع التحديات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة الابتكار والتحوّل الرقمي وتعظيم القيمة المضافة للقطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزّز مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل.

وأشار إلى أن "دييز" ستُواصل الاستثمار في مُمكّناتها المؤسّسية وتطوير منظومتها المتكاملة بما يضمن استدامة النمو ورفع القدرة التنافسية، مع التركيز على تمكين مجتمع الأعمال وتعزيز مساهمة المناطق الاقتصادية في مسيرة دبي نحو اقتصاد أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.

من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، إن نتائج 2025 تعكس نهجاً تشغيلياً قائماً على الانضباط المالي ورفع الكفاءة، بالتوازي مع تعزيز العائد من الخدمات والمنتجات المؤسسية التي تقدمها "دييز" لمجتمع المستثمرين والشركات.

وأضاف أن النمو المتحقّق في مؤشرات الربحية، إلى جانب الزيادة في الإيرادات، يؤكد نجاح "دييز" في تعزيز قدرتها على توليد قيمة مستدامة، مع الحفاظ على مسار تطوير متوازن يواكب احتياجات الأسواق العالمية وتحولات سلاسل الإمداد والتجارة.

واعتبر أن نمو عدد الشركات وموظفيها ضمن منظومة دييز بنهاية 2025 يُعد مؤشراً مباشراً على قوة الجاذبية الاستثمارية وفاعلية التجربة التشغيلية داخل المناطق التابعة للسُلطة، مؤكّداً مواصلة العمل على تطوير الخدمات الذكية وتحسين رحلة المتعاملين وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية الثلاث.

وأشار د. الزرعوني إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في توسيع الأثر الاقتصادي عبر قطاعات المستقبل، ودعم الشركات في رفع إنتاجيتها والتوسّع بأعمالها، بما يُترجم رؤية دبي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.

وكانت "دييز" قد شهدت مؤخراً إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عدداً من المشاريع التوسعيّة في واحة دبي للسيليكون باستثمارات تبلغ 12.8 مليار درهم.

وتشمل خطة التوسعة مشروعين رئيسيين، هما "ديستريكت آي أُو"، و"بلوك 14"، ويهدف مشروع "ديستريكت آي أُو" باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، إلى توفير بنية تحتية تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في إمارة دبي.

وسيُسهم المشروع في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 10 أعوام، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بقيمة تصل إلى 103 مليارات درهم بحلول العام 2036، والمساهمة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 30 مليار درهم بحلول 2036.

ويركز المشروع المجهز لاستقبال أكثر من 6,500 شركة عالمية وصغيرة ومتوسطة وناشئة في قطاعات المستقبل، على ستة قطاعات رئيسية هي التنقُّل الذكي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتقنيات التحويلية (X-Tech)، والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وتقنيات الويب 3 (Web3)، بالإضافة إلى غيرها من القطاعات بشكلٍ مباشر وغير مباشر.

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع "بلوك 14" تطوير بيئة الأعمال والسكن تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040 وبما يدعم مفهوم التنمية الموجهة نحو النقل ( تطوير المناطق حول محطات المترو "TOD") ، باستثمارات تبلغ 1.8 مليار درهم، وذلك في المنطقة الواقعة بالقرب من محطة مترو دبي (الخط الأزرق) في واحة دبي للسيليكون، وتشمل تطوير مبنى تجاري ومبنيين سكنيين إلى جانب تطوير منطقة التجزئة وتطوير أعمال ربط المنطقة مع مترو دبي الخط الأزرق.

وحققت "دييز" مجموعة من الإنجازات الإستراتيجية خلال العام 2025 سواء على صعيد توسعة الأصول أو تعزيز الأعمال، من بينها اعتماد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم المرحلة الثانية من مشروع توسعة حرم "جامعة روتشستر للتكنولوجيا – دبـي" في واحة دبـي للسيليكون بتكلفة تتجاوز 313 مليون درهم، وعلى مساحة بناء تتخطى 85 ألف متر مربع، ما يرفع المساحة الإجمالية لمباني الحرم الجامعي إلى أكثر عن 124 ألف متر مربع بزيادة قدرها 217 بالمئة مقارنة مع مساحة المباني الحالية.

ومن المقرر أن تُسهم هذه التوسعة في رفع القدرة الاستيعابية للجامعة إلى حوالي 4500 طالب وطالبة، بزيادة قدرها 115 بالمئة، حيث ستشمل إضافة 9 مبانٍ أكاديمية وإدارية جديدة ومرافق تعليمية متطورة وموقف سيارات، مما يُعزّز مكانة الجامعة مركزا أكاديميا عالميا للابتكار والبحث العلمي.

وعززت "دييز" خلال العام من شراكاتها مع الشركات العالمية، حيث شهد الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، إطلاق شركة "شنايدر إلكتريك"، الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، مبادرة جديدة بقيمة 100 مليون درهم لدعم تمكين المواهب في دولة الإمارات، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمقر شنايدر إلكتريك الجديد؛ "ذا نست" في دبي، وهو الأول من نوعه ضمن البرنامج العالمي للشركة للمباني المؤثرة Impact، وذلك في واحة دبي للسيليكون المنضوية تحت مظلة السلطة.