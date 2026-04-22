وقالت الشركة إنها تتوقع الآن أرباحا معدلة للسهم تتراوح بين 7 و11 دولارا هذا العام، انخفاضا من تقديرات سابقة تراوحت بين 12 و14 دولارا.

وارتفعت نفقات الوقود لدى يونايتد بنسبة 12.6 بالمئة خلال الربع الماضي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، في انعكاس لارتفاع أسعار الكيروسين المرتبط بتعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لأسابيع، عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

واستجابة لذلك، أعلنت الشركة أنها ستقلص خططها لزيادة السعة التشغيلية خلال العام.

ورغم ضغوط التكاليف، ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 14.6 مليار دولار، بينما قفز صافي الربح بنسبة 80 بالمئة إلى 699 مليون دولار.