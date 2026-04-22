وأعلنت شركة الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي عن الصفقة في منشور على تطبيق إكس "X"، مشيرة إلى أن الشركتين "تعملان الآن بشكل وثيق معًا لإنشاء أفضل ذكاء اصطناعي في العالم للبرمجة والعمل المعرفي".

وكانت SpaceX قد اندمجت مؤخرًا مع شركة (إكس إيه آي – xAI)، وهي شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك، والتي تنافس كلًا من (أنثروبيك – Anthropic) و(أوبن إيه آي – OpenAI)، في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمستهلكين والشركات.

وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، تأتي هذه الصفقة بعد فترة قصيرة من إقرار ماسك بأن xAI متأخرة في أدوات البرمجة مقارنة بالمنافسين، وتعهد بإعادة بناء الشركة من الصفر. وفي مارس، أمر بجولة من تسريح الموظفين، كما سعى لاستقطاب مواهب هندسية، وسبق له التوظيف من Cursor.

ولن تستحوذ SpaceX على Cursor فورًا بسبب الطرح العام الأولي المرتقب للشركة، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر. إذ إن أي صفقة كبيرة ستتطلب تحديث الإفصاحات والبيانات المالية، ما قد يؤخر عملية الإدراج، التي تستهدف تقييمًا يصل إلى تريليوني دولار.

وتُعد قيمة 10 مليارات دولار بمثابة "رسوم فسخ" في حال عدم إتمام الصفقة، وفقًا لمصادر. ولم تستجب SpaceX وxAI فورًا لطلبات التعليق من وكالة بلومبرغ نيوز.

وكانت Cursor تجري محادثات مع مستثمرين لجمع نحو ملياري دولار في جولة تمويل بتقييم يتجاوز 50 مليار دولار، دون احتساب الاستثمار الجديد، بحسب ما ذكرته بلومبرغ الأسبوع الماضي.

إلا أن الشركة أوقفت هذه الجولة، لأن التمويل كان مخصصًا لتغطية احتياجاتها الحاسوبية، والتي تتولاها الآن xAI، وفقًا لشخص مطلع.

وقد أُطلق مساعد Cursor للذكاء الاصطناعي في عام 2023، ويساعد المبرمجين على كتابة وتصحيح الأكواد بكفاءة أعلى. وسرعان ما أصبحت الشركة واحدة من أسرع الشركات الناشئة نموًا على الإطلاق، ولاعبًا رئيسيًا في ما يُعرف بعصر "البرمجة بالوصف" (vibe coding)، مع تزايد الطلب من المطورين على أدوات تبني البرمجيات اعتمادًا على أوامر نصية.

لكن البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي تتطلب قدرًا هائلًا من القدرة الحاسوبية، وهو ما تمتلكه SpaceX بكثرة من خلال مراكز بياناتها الضخمة في ولايتي تينيسي وميسيسيبي.

وقال رئيس Cursor، أوسكار شولتز: "لدى فريق SpaceX قدرات حوسبة هائلة، ونعتقد أننا معًا نستطيع توسيع نماذجنا بشكل كبير، ونحن متحمسون جدًا لذلك. كما أننا نحترم فريقهم".

ومن بين مستثمري (كيرسر – Cursor) شركات مثل (إنفيديا، وغوغل التابعة لـ ألفابت ، و(أوبن إيه آي – OpenAI)، بالإضافة إلى (أندريسن هورويتز – Andreessen Horowitz) و(ثرايف كابيتال – Thrive Capital) و(أكسل – Accel) و(دي إس تي غلوبال – DST Global).