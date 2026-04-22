وقالت الشركة إن ديفين نونيز، النائب السابق عن ولاية كاليفورنيا خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، سيتم استبداله مؤقتا بالمدير التنفيذي لقطاع الإعلام الرقمي كيفن ماكغورن في منصب الرئيس التنفيذي، دون توضيح سبب رحيله أو تحديد موعد لتعيين بديل دائم.

وجاء هذا التغيير بعد تراجع حاد في أسهم الشركة بنسبة 67 بالمئة، ما أدى إلى خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار من ثروة المستثمرين، رغم أن السهم كان قد شهد ارتفاعا كبيرا قبل إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر 2024.

وكانت "ترامب ميديا" تأسست من قبل عائلة ترامب كبديل لمنصات التواصل الاجتماعي الكبرى التي حظرت الرئيس الأميركي من النشر عليها بعد أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.

وقد روجت الشركة لنفسها كمنصة "حرية تعبير" تنافس فيسبوك و إكس "تويتر سابقا"، مع طموح لاحق لمنافسة منصات بث كبرى مثل نتفليكس.

ورغم الارتفاعات الأولية في قيمة السهم، لم تنجح المنصة في جذب جمهور واسع، رغم الاستخدام المتكرر لها من قبل ترامب لإعلانات سياسية كبرى، وهو ما انتقده خبراء أخلاقيات حكومية باعتباره تضارب مصالح مع منصب الرئاسة.