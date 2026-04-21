طورت شركة كيلونيا تقنية خاصة لوضع الجينات في الجسم الحي باستخدام جزيئات مصممة خصيصا تعتمد على الفيروسات البطيئة (لانتيفيروس) مصممة للدخول بشكل مباشر إلى الخلايا التائية (تي سيل) داخل الجسم، مما يسمح لجسم المريض نفسه بتوليد خلايا تائية ذات خصائص محددة يمكنها علاج المرض الأساسي.

علاوة على ذلك، فإن كيلونيا طورت علاجا جينيا تجريبيا رائدا باسم كيه.إل.إن – 1010 يعطى عن طريق الوريد لمرة واحدة، وقد تم عرض نتائج مبكرة مشجعة عنه في الجلسة العامة للاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لأمراض الدم لعام 2025.

ووفقا لشروط الصفقة ستستحوذ إيلي ليلي على شركة كيلونيا، في حين سيحصل مساهمو كيلونيا على ما يصل إلى 7 مليارات دولار نقدا، منها دفعة أولية بقيمة 25ر3 مليار دولار.

كما ستدفع إيلي ليلي دفعات متتالية وفقا لمدى التقدم في برنامج تطوير دواء كيه.إل.إن 1010 سريريا وتنظيميا وتجاريا.

ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال النصف الثاني من 2026.