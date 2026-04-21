وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن علاوة سعر البنزين على النفط الخام بلغت يوم الجمعة الماضية 17 دولار للبرميل، بزيادة قدرها حوالي 25 دولارا عن الأسبوع السابق، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع لها منذ بدء تسجيل هذه البيانات في أواخر 2010.

وجاء هذا الارتفاع في علاوة سعر البنزين على سعر النفط الخام في أعقاب انخفاض حاد في هذه العلاوة خلال الأسابيع السابقة.

ويرجع هذا التذبذب في علاوة البنزين بدرجة كبيرة، إلى التقلبات الحادة في أسعار النفط الخام.

ففي أوائل أبريل، سجل خام "برنت المؤرخ" الذي يستخدم في تحديد أسعار الشحنات الفورية للنفط الخام في العالم، مستوى قياسيا، مما ساهم في انخفاض هامش الربح للبنزين، لكن أواخر الأسبوع الماضي شهد تراجعا حادا في أسعار النفط، مما ساهم في زيادة ربحية البنزين.

وقال يوجين ليندل، رئيس قسم تداول المنتجات النفطية في شركة إف.جي.إي نكسانت إيكا للاستشارات "دفعت قوة سعر خام برنت المؤرخ في أوائل أبريل هوامش أرباح مصافي التكرير الأوروبية، وخاصةً المصافي البسيطة التي تركز على إنتاج البنزين، إلى المنطقة السلبية، مما زاد احتمالية خفض الإنتاج .. لكن عادت هوامش أرباح البنزين إلى أكثر من 10 دولارات (للبرميل)، مما أنقذ المصافي من خفض الإنتاج".

وقالت ناتاليا لوسادا، كبيرة محللي سوق منتجات النفط في شركة إنيرجي أسبيكتس للاستشارات "تبدو هوامش أرباح مصافي النفط الأوروبية أفضل، ولكنها ستحتاج إلى ثبات هذه الهوامش لتجنب خفض الإنتاج".