وتخلف في هذا المنصب الدكتورة رولا دشتي من دولة الكويت، التي أعرب الأمين العام عن تقديره لخدماتها المخلصة للمنظمة. كما وجّه الشكر إلى مراد وهبة، الذي سيواصل مهامه كأمين تنفيذي بالإنابة إلى حين تولي الدكتورة رانيا المشاط مهام منصبها.

تُعد الدكتورة رانيا المشاط خبيرة دولية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تمتلك أكثر من 25 عاما من الخبرة في مجالات السياسات الاقتصادية الكلية، والبنوك المركزية وأطر السياسة النقدية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، وتمويل التنمية وتمويل المناخ، فضلا عن دفع جهود العمل المناخي والمساواة بين الجنسين من خلال التعاون الدولي والشراكات الدولية.

وقد شغلت منصب وزيرة لمدة ثماني سنوات متتالية (٢٠١٨-٢٠٢٦) عبر ثلاث حقائب مهمة: السياحة (كأول سيدة تتولى هذا المنصب)، والتعاون الدولي، ثم التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وقبل توليها المناصب الوزارية، شغلت الدكتورة رانيا المشاط منصب وكيلة محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية خلال الفترة (٢٠٠٥-٢٠١٦)، حيث ساهمت بدور محوري في تحديث استراتيجية السياسة النقدية للبنك. كما شملت خبراتها العمل كمستشارة لكبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي وخبيرة اقتصادية أولى في صندوق النقد الدولي في واشنطن (٢٠١٦-٢٠١٨، و٢٠٠١-٢٠٠٥).

وساهمت بعضويتها في مجالس إدارة وهيئات استشارية لعدد من التحالفات والمؤسسات المالية والتنموية الدولية، من بينها مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية.

وقد عملت الدكتورة رانيا المشاط في مجال تقاطع السياسات والتمويل والتنمية الدولية والتعاون الإنمائي حيث تعاملت مع تعقيدات مفروضة من تطورات محلية وإقليمية وجيو سياسية قد تؤثر على استراتيجيات المؤسسات وتنفيذها، مع الحفاظ على المصداقية والاستقرار، وذلك أثناء قيادتها لمؤسسات عديدة في فترات تحوّل. وتُعد الدكتورة رانيا المشاط من أبرز داعمي التعاون متعدد الأطراف ولديها سجل حافل في دفع مبادرات وطنية ودولية قائمة على الشراكات لتحقيق الأثر المرجو، كما ساهمت في تطوير آليات مبتكرة للتعاون الدولي والإنمائي وتمويل التنمية من خلال أطر تشاركية متعددة الأطراف قوامها الملكية الوطنية للدول.

تحمل الدكتورة رانيا المشاط درجة الدكتوراة والماجستير في الاقتصاد من جامعة ميريلاند، كوليدج بارك، الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأميركية بالقاهرة. كما حصلت على شهادة السياسة العامة والقيادة من كلية كيندي للإدارة الحكومية، جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية وشهادة الإبداع في القيادة في ظل التحول الاقتصادي من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة.

وتعكس إسهاماتها الأكاديمية، بما في ذلك أبحاثها ومؤلفاتها مع صندوق النقد الدولي وكلية لندن للاقتصاد، التزامها بتجسير السياسات مع البحث العلمي والتطبيق العملي. وبالإضافة إلى لغتها العربية الأم، تتقن اللغة الإنجليزية ولديها إلمام باللغة الفرنسية.