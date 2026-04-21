وقاوم باول ضغوط ترامب لخفض أسعار الفائدة، وهي مساع أثارت المخاوف إزاء استقلال البنك المركزي.

وجاء في تصريحات معدة سلفا ليدلي بها وارش أمام اللجنة أنه سيبلغ أعضاء المجلس بأنه "ملتزم بضمان بقاء إدارة السياسة النقدية مستقلة تماما".

وقال وارش في التصريحات التي نشرت أمس الاثنين "أنا ملتزم بالمثل بالعمل مع الإدارة والكونغرس بشأن المسائل غير النقدية التي تدخل في نطاق اختصاص الاحتياطي الفيدرالي".

ووارش خبير مالي يبلغ من العمر 56 عاما وعضو سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال وارش في كلمته إن استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي "يبلغ ذروته في تنفيذ السياسة النقدية". وأضاف: "لا يمتد هذا القدر من الاستقلال إلى النطاق الكامل للمهام التي كلفه بها الكونغرس"، مشيرا إلى أن صانعي السياسة في البنك المركزي لا يحق لهم التمتع "بالسلطة" نفسها في إدارتهم الأموال العامة وتنظيم البنوك والاشراف عليها، "أو في المجالات التي تؤثر على التمويل الدولي، من بين أمور أخرى".

وتعهد وارش بدفع عجلة التغيير في المؤسسة المعنية بكل ما يتعلق بالسياسة النقدية الأميركية، قائلا إن ميل المؤسسات الكبيرة والمعقدة إلى التمسك بالوضع الراهن "ضار" في وقت يتغير فيه العالم بسرعة.

وقال في كلمته المعدة مسبقا " في وقت سيصنف من بين أكثر الأوقات أهمية في تاريخ أمتنا، أعتقد أن توجيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو الإصلاح يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا للشعب الأميركي".

وشغل وارش عضوية الاحتياطي الفيدرالي من 2006 إلى 2011، وخصص جزءا كبيرا من خطابه لإعادة تكرار الانتقادات التي وجهها إلى البنك المركزي خلال الخمسة عشر عاما التي تلت استقالته.

وقال إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن "يبقى في مساره" بدلا من الانحراف إلى السياسات المالية والاجتماعية، وهي عبارة استخدمها في الماضي لانتقاد البنك المركزي لإجراء أبحاث عن الآثار الاقتصادية لتغير المناخ واستهداف التوظيف الكامل "الشامل".

وتخلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السنوات القليلة الماضية إلى حد بعيد عن أي تركيز على تغير المناخ.

وقال وارش أيضا إنه يرى أن استقلال الاحتياطي الفيدرالي يتعرض للخطر لأن البنك المركزي فشل في ضمان استقرار الأسعار، وهو التفويض الذي أسنده إليه الكونغرس.

وأضاف "التضخم المنخفض هو درع الاحتياطي الفيدرالي الواقي ومصدر حمايته الأساسي من المخاطر. لذلك، عندما يرتفع التضخم - مثلما حدث في السنوات القليلة الماضية - يلحق ضرر جسيم بمواطنينا ... (الذين) قد يفقدون أيضا الثقة في نظامنا لإدارة الاقتصاد".

ومن المقرر أن تبدأ جلسة تأكيد تعيين وارش أمام لجنة مجلس الشيوخ في الساعة (1400 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء.