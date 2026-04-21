ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن بيانات تم تقديمها لهيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية القول إن ستراتيجي اشترت هذه الكمية خلال الأسبوع المنتهي في 19 أبريل، حيث تم تمويل العملية بشكل أساسي من حصيلة بيع كمية قيمتها 2.18 مليار دولار من أسهمها الممتازة المعروفة باسم "ستريتش" وهي أسهم من الفئة أيه ذات عائد متغير.

وتم توفير باقي قيمة صفقة البتكوين من خلال بيع كمية من الأسهم العامة.

وذكرت بلومبرغ أن شركة ستراتيجي استفادت من الارتفاع الأخير في سعر البتكوين الذي استمر 3 أسابيع وهي أطول فترة ارتفاع متصلة للعملة المشفرة الأكبر في العالم منذ يوليو الماضي.

وساعد ارتفاع سعر العملة المشفرة في زيادة الطلب على أسهم ستراتيجي العامة والممتازة. وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسهم الشركة بنحو 30 بالمئة مع ارتفاع البتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ شهرين.

يذكر أن سايلور، مؤسس شركة ستراتيجي طرح في العام الماضي إصدارا جديدا من الأسهم الممتازة ذات العائد المتغير، في إطار سعيه، بصفته المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة الشركة، إلى تنويع مصادر تمويلها.

ومنذ تأسيسها جمعت ستراتيجي عشرات المليارات من الدولارات من بيع الأسهم العادية واستخدمتها في شراء العملة الرقمية، والاستفادة من ارتفاع أسعارها لتحقيق الأرباح. وتمتلك الشركة حاليا ما قيمته حوالي 61 مليار دولار من عملة البيتكوين.