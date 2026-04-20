وقالت الوكالة إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة ارتفعت 0.4 بالمئة في عام 2025 متباطئة عن السنوات القليلة الماضية وسط ظهور تغييرات في مزيج الإمدادات نتيجة للتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأوضحت الوكالة أن نمو الطلب العالمي الإجمالي على الطاقة تباطأ إلى 1.3 بالمئة، أي أقل بقليل من متوسط العقد الماضي، في حين تقلص نمو الطلب على الغاز بشكل حاد بسبب الأسعار المرتفعة نسبيا في النصف الأول من العام.

ووفقا للوكالة، فقد أظهرت البيانات تحولا في اتجاه استمر لفترة طويلة إذ سجلت الاقتصادات المتقدمة أول ارتفاع سنوي في الانبعاثات منذ عام 2018.

وقادت الولايات المتحدة هذا الاتجاه، في ظل الاعتماد الأكبر على الكهرباء المولدة من الفحم نتيجة لارتفاع أسعار الغاز.

وذكرت الوكالة أن نمو الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وصل إلى ثاني أعلى مستوى له منذ عام 2000، باستثناء سنوات الانتعاش التي أعقبت الركود، مدفوعا بالطلب القوي على الكهرباء من مراكز البيانات والنمو الصناعي وانخفاض درجات الحرارة.

وفي الصين، التي تصنفها وكالة الطاقة الدولية كاقتصاد نامٍ، انخفضت الانبعاثات في ظل تصدر البلاد للتوسع في زيادات قدرات الطاقة الشمسية.