أصبحت الخسائر بمليارات اليوروهات علاوة على التراجع الحاد في القيمة السوقية لكبرى الشركات الأوروبية، مؤشرات على تحوّل أوسع في الطلب العالمي.

تطرح هذه التطورات سؤالاً جوهرياً حول قدرة القطاع على استيعاب الصدمات المركبة، في ظل تراجع شهية المستهلكين، خاصة من الطبقة المتوسطة، وتصاعد الضغوط التضخمية وتكاليف المعيشة.

وبينما تُلقى الحرب بظلالها الثقيلة على الأسواق، تتزايد القناعة بأن جذور الأزمة أعمق، تمتد إلى سياسات تسعير مفرطة وتوسع غير محسوب أفقد العلامات بريقها لدى شريحة واسعة من العملاء.

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أنه:

حتى الآن هذا العام، خسرت تسع شركات أوروبية رائدة في مجال السلع الفاخرة ما لا يقل عن 140 مليار يورو من قيمتها السوقية.

يشكل ذلك ضربة قاسية لصناعة كانت في أوج ازدهارها خلال النصف الأول من هذا العقد، عندما كانت شركة LVMH هي الشركة الأكثر قيمة في القارة.

هناك دلائل على بدء التعافي، لكن الخبراء يتفقون على أن مشاكل القطاع أعمق من مجرد الاضطراب الناجم عن الحرب.

وينقل التقرير عن مؤسس مركز الأبحاث FashionSights آخيم بيرغ، قوله: "لا تزال معنويات المستهلكين ضعيفة، ولم يكمل القطاع بعد واجباته: من التجديد الإبداعي إلى تصحيح الأسعار المفرطة وتقليص التوسع المفرط عبر الفئات والمناطق الجغرافية".

ويضيف: "لم يتوقع العديد من صناع القرار في قطاع السلع الفاخرة حدوث انتعاش في العام 2026 على أي حال.. ويكمن الخطر الآن في أن تصبح حرب إيران ذريعة ملائمة أو غطاءً للظروف."

كان قطاع السلع الفاخرة، الذي شهد نمواً هائلاً بين عامي 2019 و2023، يواجه بالفعل بعض الحقائق الصعبة قبل بدء الصراع.

تراجع المتسوقون من الطبقة المتوسطة الذين أنفقوا سابقاً عشرات المليارات من الدولارات على السلع الفاخرة بمجرد نفاد مدخراتهم ومدفوعات الإجازات المدفوعة الأجر خلال فترة كورونا وارتفاع تكلفة المعيشة.

بحسب تقرير صادر عن شركة باين ، خرج نحو 50 مليون مستهلك للسلع الفاخرة من السوق بين عامي 2022 و2024، وكان معظمهم من المتسوقين الطموحين الذين شعروا بأنهم متخلفون عن الركب بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وينقل تقرير الصحيفة البريطانية عن أحد المستثمرين في القطاع قوله: "الحقيقة هي أنه خلال فترة الجائحة، اشترى ملايين الأشخاص الذين لم يكن من المفترض أن يكونوا عملاء للسلع الفاخرة سلعاً من هذه الشركات لأول مرة.. ومن المرجح أن معظمهم لن يعودوا".

يؤكد مسؤولون تنفيذيون في القطاع أنه على الرغم من التقلبات الأخيرة، فإن الأسس طويلة الأجل لا تزال متينة. ووفقًا لشركة ماكينزي، فقد حقق القطاع معدلات نمو بلغت حوالي 5% سنويًا خلال العقدين الماضيين حتى عام 2020.

السنوات القليلة الماضية كانت بمثابة صدمة قاسية للكثيرين. فبفضل الطلب المتزايد، وخاصة من المتسوقين الصينيين، رفعت العديد من العلامات التجارية أسعارها بشكل كبير لتسريع النمو.

نجح هذا النهج لسنوات قليلة، قبل أن يُنَفِّر في نهاية المطاف جميع المتسوقين باستثناء الأثرياء.

تشير بيانات بنك HSBC إلى أن متوسط ​​سعر السلع الفاخرة في أوروبا قد ارتفع بنحو النصف منذ عام 2019. ووفقًا لتقديرات بيرنشتاين، غالبًا ما تفرض العلامات التجارية هامش ربح يتراوح بين ثمانية إلى اثني عشر ضعفًا على تكلفة إنتاج سلعها.

وعلى وجه الخصوص، تضررت السوق الصينية، التي كانت محرك النمو حتى عام 2023، من ضعف الاستهلاك نسبياً في أعقاب الجائحة.

أزمة معقدة

من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

قطاع السلع الفاخرة يمر حالياً بواحدة من أعقد أزماته، وهو ما يتجلى بوضوح في تراجع أرباح ومبيعات كبرى الشركات خلال الربع الأول من العام 2026.

التركيز على الحرب باعتبارها السبب الرئيسي للأزمة لا يعكس الصورة الكاملة.

الصراع العسكري يمثل عاملاً مسرّعًا للأزمة وليس جذورها.

القطاع كان يعاني بالفعل من حالة ركود هيكلي ووهن تدريجي منذ انتهاء الطفرة الاستهلاكية التي أعقبت جائحة كوفيد، فيما جاءت الحرب لتفاقم اختلالات قائمة وتعطل مسار تعافٍ كان يعوّل عليه السوق.

ويشير سعيد إلى أن أحد أبرز أسباب الأزمة يعود إلى سياسات التسعير التي تبنتها الشركات خلال السنوات الماضية، والتي اعتمدت على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لتعظيم الأرباح بدلاً من توسيع قاعدة المبيعات، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية، رغم نجاحها المؤقت، أدت إلى تآكل الثقة مع المستهلكين، خاصة من شريحة الطبقة المتوسطة العليا، التي كانت تمثل محركاً رئيسياً للنمو، لكنها باتت عاجزة عن مواكبة مستويات الأسعار الحالية.

ويضيف أن الضربة الثانية جاءت من السوق الصينية، التي تعد المحرك الأكبر للقطاع عالمياً، إذ أدى تباطؤ الاقتصاد الصيني، إلى جانب أزمة القطاع العقاري وتوجهات حكومية نحو ترشيد الإنفاق، إلى تراجع حاد في ثقة المستهلكين وانخفاض الإنفاق على السلع الفاخرة.

ويلفت إلى أن هذه التطورات تتزامن مع ضغوط اقتصادية عالمية تشمل:

ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

تراجع الاستقرار الوظيفي.

بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية.

تقلبات أسعار الصرف.

وينبه إلى أن تلك العوامل انعكست سلباً على هوامش أرباح الشركات، خاصة في ظل ضعف استراتيجيات التحوط.

ويؤكد سعيد أن سلوك المستهلكين شهد تحولاً جوهرياً، لا سيما بين الأجيال الشابة، التي باتت تفضل الإنفاق على التجارب الحياتية مثل السفر والصحة، بدلاً من اقتناء السلع المادية. كما يشير إلى تنامي الإقبال على أسواق إعادة البيع، والاتجاه نحو ما يُعرف بـ"الرفاهية الهادئة"، في ظل تراجع جاذبية بعض العلامات التجارية التقليدية نتيجة ضعف الابتكار وتكرار التصميمات.

ويوضح أن اندلاع الحرب جاء في توقيت بالغ الحساسية، ما أدى إلى تراجع حاد في مبيعات أسواق المنطقة التي كانت من أسرع الأسواق نمواً، إلى جانب تأثيرات ممتدة على أوروبا التي تأثرت بانخفاض السياحة الفاخرة، خاصة في مدن مثل باريس ولندن وميلانو.

ويشير كذلك إلى تأثر قطاع التجزئة في المطارات نتيجة تراجع حركة السفر الدولي، فضلًا عن الاضطرابات اللوجستية الناجمة عن تعطل ممرات تجارية حيوية مثل مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، وزيادة الضغوط التضخمية عالميًا.

ويختتم سعيد حديثه بالتأكيد على أن صناعة السلع الفاخرة تواجه حالياً ما يمكن وصفه بـ"العاصفة المثالية"، التي تجمع بين أخطاء استراتيجية داخلية، وتباطؤ اقتصادي عالمي، وصدمات جيوسياسية حادة، مؤكداً أن التعافي لن يكون مرهوناً بانتهاء النزاعات فقط، بل يتطلب إعادة هيكلة شاملة لنماذج الأعمال، ترتكز على الابتكار الحقيقي، والاستدامة، وتقديم قيمة فعلية للمستهلك، مع تنويع الأسواق لتقليل الاعتماد على مناطق بعينها.

خسائر

وخلال الشهر الأول بعد اندلاع الحرب في المنطقة، أدت تحركات أسعار الأسهم إلى محو ما يقرب من 100 مليار دولار من القيمة السوقية لشركات السلع الفاخرة الكبرى، حيث خسرت كل من LVMH و Hermès أكثر من 40 مليار دولار من قيمتها، وفق تقرير سابق لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

وأشارت مذكرة بحثية من محللة السلع الفاخرة في بنك يو بي إس، زوزانا بوش، وفريقها، إلى أن معنويات المستثمرين في قطاع السلع الفاخرة "هبوطية للغاية"، وهي "الأكثر تشاؤماً منذ سنوات". وبينما كان المستثمرون يراهنون على انتعاش السوق في بداية العام "من المرجح أن يؤثر تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي سلباً على الأرباح على المدى القريب، ويؤخر التحسن المرتقب في المؤشرات الأساسية".

إعادة ضبط

من جانبه، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

قطاع السلع الفاخرة يمر حالياً بمرحلة إعادة ضبط قاسية، بعد سنوات من النمو المتسارع.

عمالقة الموضة مثل LVMH وKering يواجهون اليوم واقعاً اقتصادياً مغايراً.

الحروب والتوترات الجيوسياسية لم تكن سوى عامل محفّز للأزمة، وليست سببها الرئيسي، إذ تعود جذورها إلى تحولات هيكلية عميقة في السوق.

من أبرز هذه العوامل تداعيات الحروب الممتدة، من النزاع بين روسيا وأوكرانيا إلى التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد في الصين، التي كانت تعد محركاً رئيسياً لنمو القطاع، حيث أدى التعثر العقاري وضعف ثقة المستهلك إلى تحول واضح نحو الادخار بدلاً من الإنفاق على السلع الفاخرة.

ويشير الخفاجي إلى أن ارتفاع الأسعار لعب دوراً محورياً، إذ إن زيادات الأسعار القياسية منذ العام 2021 أدت إلى خروج ما يُعرف بـ"المستهلك الطموح" من السوق، ليصبح القطاع أكثر اعتماداً على إنفاق الأثرياء. كما يلفت إلى تحول في سلوك المستهلك العالمي نحو الإنفاق على التجارب الفاخرة مثل السفر والمطاعم، بدلاً من اقتناء السلع التقليدية.

ويشير إلى أنه مع نهاية الربع الأول من العام 2026، يتجه القطاع نحو استقرار حذر (..) موضحاً أن الولايات المتحدة برزت كمحرك بديل للنمو (..).

ويختتم تصريحه بالتأكيد على أن سوق السلع الفاخرة لا تنهار، بل تشهد عملية تصحيح لفقاعة ما بعد الجائحة، مشدداً على أن التحدي الحقيقي يتمثل في أزمة هوية وإبداع، حيث تتراجع الشركات التي تعتمد على الشعارات فقط، مقابل صعود العلامات التي تقدم قيمة حقيقية وتعتمد مفهوم "الرفاهية الهادئة"، في ظل مستهلك أصبح أكثر وعياً وانتقائية.