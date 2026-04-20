فاتورة "50 يوماً" من الإغلاق

وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، كشف الدكتور سلطان الجابر عن حجم الخسائر التي تكبدها قطاع الطاقة العالمي منذ توقف الملاحة في المضيق، حيث أشار إلى:

تعطيل نحو 600 مليون برميل من النفط خلال 50 يوماً.

تصاعد الضغوط على إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ووقود الطائرات، والأسمدة، والمواد الأساسية التي يعتمد عليها العالم.

وحذر الجابر من الانعكاسات المباشرة على المستهلك النهائي، قائلاً: "كل برميل مفقود يرفع الفواتير على الأشخاص العاديين في كل مكان"، مشدداً على أن الاقتصاد العالمي لا يحتمل مزيداً من عدم اليقين.

رفض "الابتزاز" والدعوة لتحرير الممر

وأكد الجابر قائلا: "لا يجوز استخدام مضيق هرمز كأداة للتهديد.. إنه ممر مائي عالمي، ويجب أن يعود إلى العالم كما كان تماماً."، مشددا على ضرورة "تسمية الأشياء بأسمائها"، واصفاً فرض رسوم مقابل المرور الآمن بأنه "عملية ابتزاز".

أمن الطاقة على المحك

تأتي تصريحات الدكتور سلطان الجابر في وقت بالغ الحساسية، إذ تعاني فيه أسواق الطاقة العالمية من اضطرابات حادة في سلاسل التوريد، مما يضع أمن الطاقة العالمي أمام اختبار هو الأصعب على الإطلاق. كما يؤكد موقف دولة الإمارات، كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي، على ضرورة ضمان التدفق الحر للإمدادات بعيداً عن الصراعات الجيوسياسية لضمان استقرار النمو الاقتصادي العالمي.