وفي الخطاب الذي استمر 10 دقائق، تحدث كارني عن جهود حكومته لتعزيز الاقتصاد الكندي من خلال جذب استثمارات جديدة وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول أخرى.

وقال كارني: "العالم أصبح أكثر خطورة وانقساما. الولايات المتحدة غيرت نهجها تجاه التجارة بشكل جذري، حيث رفعت رسومها الجمركية إلى مستويات شوهدت لآخر مرة خلال فترة الكساد الكبير".

وأضاف: "العديد من نقاط قوتنا السابقة، القائمة على علاقاتنا الوثيقة مع أميركا، أصبحت نقاط ضعف. نقاط ضعف يجب علينا تصحيحها".

وقال كارني إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثرت على العمال في صناعات السيارات والصلب.

وأضاف أن الشركات تحجم عن الاستثمار "بسبب سحابة عدم اليقين التي تخيم علينا جميعا".

كما شعر العديد من الكنديين بالغضب من تصريحات ترامب التي اقترح فيها أن تصبح كندا الولاية الحادية والخمسين.

وقال كارني إنه يخطط لتزويد الكنديين بتحديثات منتظمة حول جهود حكومته للتنويع بعيدا عن الولايات المتحدة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها كارني، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي في كندا ثم في بنك إنجلترا، عن تحول في القوى العالمية.

وقد أثارت تصريحاته توبيخا من ترامب. وقال ترامب بعد ذلك الخطاب: "كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة. تذكر ذلك يا مارك في المرة القادمة التي تدلي فيها بتصريحاتك".

ولم يصدر على الفور رد فعل من البيت الأبيض يوم الأحد على الخطاب.