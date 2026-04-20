تقلبات حادة في الأسواق

سجلت العقود الآجلة القياسية قفزة بنسبة تصل إلى 11 بالمئة، ليصل سعر الميغاواط/ساعة إلى 43 يورو خلال التداولات الآسيوية المبكرة الإثنين، وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ.

وبهذا الارتفاع، محت الأسواق كافة الخسائر التي سجلتها يوم الجمعة الماضي، حين سادت حالة مؤقتة من التفاؤل عقب تصريحات إيرانية أولية تفيد بأن الممر المائي مفتوح أمام الحركة التجارية.

شلل في حركة الشحن

توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مجدداً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية عقب تعرض سفن لاعتداءات إيرانية إرهابية في الممر المائي، وتوجيه طهران تحذيرات سافرة من محاولات العبور.

وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، رصدت بيانات تتبع السفن خلال الأيام الماضية:

اقتراب عدة ناقلات للغاز الطبيعي المسال محملة بالوقود القطري من المضيق.

قيام هذه الناقلات بتغيير مسارها بالكامل أو التوقف في عرض البحر "الانتظار" دون إتمام رحلاتها.

أزمة معروض عالمية

يُذكر أنه لم يتم تصدير أي شحنة من الغاز الطبيعي المسال من المنطقة منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير الماضي. وأدى هذا الشلل الملاحي إلى تعطل نحو 20 بالمئة من إمدادات الوقود العالمية، مما يضع أمن الطاقة العالمي على المحك في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الإقليمي.