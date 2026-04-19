وقفزت الأسعار مع إغلاق ‌مضيق ‌هرمز مجددا، بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بانتهاك ‌اتفاق وقف ‌إطلاق النار ⁠بمهاجمة سفن.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 6.56 ⁠دولار ‌للبرميل، أو 7.26 بالمئة، ⁠لتصل إلى 96.94 دولار ⁠للبرميل بحلول ​الساعة 2204 ⁠بتوقيت غرينتش يوم الأحد.

ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 89.92 دولار للبرميل، مرتفعا 6.07 ‌دولار أو 7.24 بالمئة.

وجاء رد فعل السوق في أعقاب أكثر من يومين من الآمال المتزايدة والتوقعات المحبطة المتعلقة بالمضيق.

وقالت إيران الجمعة إنها ستعيد فتح الممر قبالة سواحلها بالكامل أمام الحركة التجارية، وانخفضت أسعار الخام بأكثر من 9 بالمئة بناء على تلك الأنباء.

لكنها تراجعت عن قرارها، السبت، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حصار البحرية الأميركية للموانئ الإيرانية سيظل ساريا.