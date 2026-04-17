وقال يواخيم لانغ، المدير التنفيذي للاتحاد: "موسم السفر الصيفي على الأبواب، ويعتمد قطاع السياحة على النقل الجوي لحركة السياح القادمين والمغادرين خلال ذروة موسم السفر والأعمال".

وأوضح الاتحاد أن مدى تفاقم الوضع وتوقيت تفاقمه يتوقفان بدرجة كبيرة على مدة الصراع المرتبط بإيران، مشيرا إلى أنه حتى في حال انتهاء الحرب سريعا، فليس من المتوقع أن تتعافى أسواق الطاقة بسرعة.

ونقلا عن خبراء في مجال الطاقة، ذكر الاتحاد أن أكثر من 80 منشأة لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار جزئية أو جسيمة، ما يجعل العودة السريعة إلى مستويات الإنتاج السابقة للأزمة أمرا غير مرجح.

كما تتوقع صناعة النفط أن يبقى نحو 20 بالمئة من القدرة الإنتاجية العالمية للنفط خارج الخدمة لفترة طويلة.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة أمس الخميس بأن أجزاء من أوروبا قد تواجه نقصا في وقود الطائرات خلال الأسابيع الستة المقبلة بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، حيث يأتي نحو 75 بالمئة من صافي واردات أوروبا من هذا الوقود من الشرق الأوسط.

وأشار الاتحاد الألماني للطيران إلى أن الإمدادات البديلة تأتي حاليا بشكل أساسي من الولايات المتحدة، لكنها لم تغط حتى الآن سوى نحو نصف العجز، ما يزيد من خطر انخفاض المخزونات واستمرار شح المعروض لما بعد فصل الصيف.