وبحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة بلومبرغ نيوز خلال الفترة من 9 إلى 15 أبريل الجاري، من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة واحدة بواقع ربع نقطة، وسط توقعات بأن الصراع لن يؤدي إلى صدمة طويلة المدى في الأسعار.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.8 بالمئة في 2026 مقابل 2 بالمئة في توقعات سابقة، قبل أن ينخفض مرة أخرى هذا العام إلى 2.1 بالمئة ثم يتراجع خلال عام 2027 إلى نسبة 2 بالمئة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة على المحادثات في البنك قولها إن مسؤولي البنك يميلون حاليا نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعهم الشهر الجاري، غير أن بعضهم مثل محافظ البنك المركزي الألماني يواخيم ناجيل يرى أنه لا يمكن استبعاد إتخاذ إجراءات في هذه المرحلة.

ووضعت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع، البنك المركزي الأوروبي في وضع حرج، حيث أن رفع تكاليف الاقتراض سوف يعرقل التعافي الاقتصادي الناشئ في منطقة اليورو التي تضم 21 دولة.