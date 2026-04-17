وأضاف بيرول في مقابلة مع صحيفة سويسرية "سيختلف ذلك من بلد لآخر. ففي العراق، على سبيل المثال، سيستغرق الأمر وقتا أطول بكثير مما هو عليه في السعودية. وعلى أي حال، تشير تقديراتنا إلى أن الأمر سيستغرق عامين تقريبا للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب".

وأضاف مدير وكالة الطاقة الدولية إنه "إذا لم يُفتح مضيق هرمز فعلينا الاستعداد لارتفاع كبير في أسعار الطاقة"، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد "لاستمرار تقلبات الأسواق لبعض الوقت".

حول ‌إمكانية ‌سحب المزيد ‌من ‌احتياطيات ⁠النفط ⁠المخصصة ‌للطوارئ، قال فاتح بيرول: "⁠لم نصل ⁠إلى هذه ⁠المرحلة بعد، لكن الأمر قيد ‌الدراسة بالتأكيد".

وأضاف مدير وكالة الطاقة الدولية أن التوقعات تشير إلى أن استخدام المركبات الكهربائية ييزيد بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق.