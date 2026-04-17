وقالت أكبر شركة مصنع للرقائق أمس الخميس إن أرباحها خلال الربع الأول ارتفعت بنسبة 58 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ويبرز تحقيق نتائج أفضل من التوقعات استمرار الطلب القوي على الرقائق المتقدمة. ويشار إلى أن الشركة التايوانية تعد موردا أساسيا إلى شركات تكنولوجية كبرى مثل إنفيديا وأبل.

وبلغ صافي الارباح خلال الربع الأول 572.5 مليار دولار تايواني (18.2 مليار دولار أميركي)، متجاوزة التوقعات بشكل كبير، في حين ارتفعت الايرادات بنسبة 35.1 بالمئة لتصل إلى 1.13 تريليون دولار تايواني.

كما رفعت TSMC توقعاتها للإيرادات السنوية يوم الخميس، وأعلنت عن زيادة إنفاقها الرأسمالي هذا العام، في ظل سعيها الحثيث لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، بصفتها أكبر مُصنِّع تعاقدي لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة في العالم.

وصرح الرئيس التنفيذي، سي سي وي، خلال مكالمة مع المحللين، بأن TSMC تتخذ نهجًا حذرًا في التخطيط نظرًا لحالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، كما أكد أن الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي لا يزال "قويًا للغاية"، وهي تصريحات من شأنها أن تُخفف من مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الحرب.

وأضاف أن إيرادات العام بأكمله، بالدولار الأميركي، ستنمو بأكثر من 30 بالمئة، مقارنةً بتوقعات سابقة تقارب 30 بالمئة، بينما ستكون النفقات الرأسمالية عند الحد الأعلى لتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 52 و56 مليار دولار.