لقي هذا العرض إقبالا "قويا" من طرف المستثمرين، "حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار بـ4,6 أضعاف، مع مشاركة 176 مستثمرا من 23 دولة"، بحسب ما أضاف نفس المصدر.

ووصفت المجموعة، التي تعتبر من أهم موردي الأسمدة في العالم، هذه العملية بأنها "تاريخية" نظرا لكونها "أول إصدار لسندات هجينة بالدولار" تقوم بطرحه، و"أول أداة من هذا النوع تصدرها شركة إفريقية في الأسواق الدولية".

وتعرف السندات الهجينة بكونها مزيجا من الأسهم والديون، وهي من وسائل التمويل الحديثة للشركات.

وقالت إن هذا الإصدار يمثل "مرحلة هيكلية في استراتيجيتها للتمويل"، ويؤكد "قدرتها على ولوج أسواق الرساميل الدولية بشروط تنافسية، رغم الظرفية الجيو سياسية غير المستقرة".

وارتفعت أسعار الأسمدة في أنحاء العالم، ومن غير المرجح أن تنخفض بسهولة، جراء إغلاق مصانع وارتفاع أسعار الغاز الذي جعل الإنتاج العالمي أكثر تكلفة، بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، علما أن منطقة الخليج توفر ما يصل إلى 30% من حجم إنتاج الأسمدة في العالم.

وكانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، أعلنت نهاية العام 2022 برنامجا استثماريا ضخما بنحو 14 مليار دولار، يهدف إلى "الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة"، "مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040".

وتراهن في ذلك على "تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027"، بما في ذلك محطات لتحلية مياه البحر، موجهة لأنشطته الصناعية، وكذا لتزويد عدة مدن بمياه الشرب.

وقد أشرف على عملية إصدار السندات الدولية كل من مجموعة "بي أن بي باريبا" و"سيتي" و"جي بي مورغان"، بحسب ما أضافت المجموعة.