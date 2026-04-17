وبلغ صافي أرباح الربع الأول 5.28 مليار دولار، أو 1.23 دولار للسهم الواحد بزيادة نسبتها 83 بالمئة، مقارنة بـ 2.89 مليار دولار، أو 0.66 دولار للسهم الواحد، في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكان الدافع وراء الأرباح هو دخل تشغيلي أعلى من المتوقع ورسوم إنهاء بقيمة 2.8 مليار دولار تتعلق بصفقة وارنر براذرز، والتي تم إدراجها ضمن "الفائدة والدخل الآخر".

ونمت إيرادات الربع الأول بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 12.25 مليار دولار من 10.54 مليار دولار في العام الماضي.

وبلغ نمو الإيرادات 14 بالمئة على أساس سعر صرف العملات الأجنبية.

وكان ارتفاع الإيرادات مدفوعا بشكل أساسي بزيادة عدد العضويات، وارتفاع الأسعار ، وزيادة إيرادات الإعلانات.

وقالت الشركة للمساهمين "لا يزال قطاع الترفيه ديناميكيا وتنافسيا بشكل استثنائي".

وتابعت "نحن في وضع قوي ونعمل بجد لتعزيز ميزاتنا. وعلى مر السنين تعلمنا أن أفضل شيء يمكننا القيام به هو الحفاظ على التركيز والتحسن بشكل أسرع من المنافسة".

وبالنظر إلى المستقبل، قالت الشركة إن توقعاتها لعام 2026 بأكمله لم تتغير.

وتتوقع نتفليكس إيرادات لعام 2026 تتراوح بين 50.7 مليار دولار و51.7 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12 بالمئة إلى 14 بالمئة، مدفوعا بالنمو المستمر في العضويات، والتسعير والمضاعفة التقريبية المتوقعة لإيرادات الإعلانات.

وبالنسبة للربع الثاني، تتوقع الشركة نمو الإيرادات بنسبة 13 بالمئة.