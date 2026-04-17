تستند هذه الارتفاعات إلى رهانات متزايدة على انفراجة سياسية محتملة فيما يتعلق بحرب إيران، خاصة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وتزايد الحديث عن قرب التوصل إلى تفاهمات أوسع مع إيران، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر والانخراط مجدداً في الأصول عالية العائد، بعد فترة من الحذر والترقب.

تطرح هذه التطورات تساؤلات جوهرية حول مدى استدامة هذا الصعود، في ظل تحذيرات من أن الأسواق قد تكون بصدد "تسعير للهدوء" أولاً قبل "تسعير احتمالات السلام"، وهو ما يعكس تفاؤلاً مشروطاً تحكمه توازنات دقيقة بين تحسن شهية المخاطرة واستمرار الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية على حد سواء.

مستوى قياسي

خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب، حيث ارتفع S&P 500 وناسداك المركب بنسبة 0.26 بالمئة و0.36 بالمئة على التوالي، مسجلين مستويات قياسية جديدة خلال التداول والإغلاق. كما صعد داو جونز الصناعي بمقدار 115 نقطة، أو 0.24 بالمئة.

ويشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى أن S&P 500 محا خسائره منذ بداية الحرب مع إيران، وواصل الارتفاع يوم الخميس بعد إعلان ترامب أن قادة إسرائيل ولبنان اتفقوا على وقف إطلاق النار عقب اجتماعهم في واشنطن. وأضاف أن الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة قد تُعقد "على الأرجح، ربما، نهاية الأسبوع المقبل".

تأتي هذه التطورات استكمالًا لتصريحات ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي قال فيها إن الحرب مع إيران "تقترب جدًا من نهايتها"، وأن طهران ترغب "بشدة في التوصل إلى اتفاق".

ووفق التقرير، فقد عززت آمال التوصل إلى اتفاق سلام من مكاسب الأسهم خلال الأيام الأخيرة، حيث تتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية لإنهاء الأسبوع على ارتفاع. وحقق داو جونز مكاسب بنسبة 1.4 بالمئة، فيما ارتفع S&P 500 وناسداك بنسبة 3.3 بالمئة و5.2 بالمئة على التوالي منذ بداية الأسبوع.

لكن كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة Charles Schwab، ليز آن سوندرز ، تحذر من أن ضيق نطاق هذا التعافي في السوق قد لا يشير بالضرورة إلى استدامة الاتجاه الصعودي.

وتضيف: "أعتقد بأن هناك لا يزال الكثير من الأسئلة التي لم يُجب عنها.. أرى أن هذه بيئة تستدعي العودة إلى قواعد التنويع، سواء عبر فئات الأصول أو داخلها.. لا تحاول القيام برهانات كبيرة الآن، واستفد من التقلبات لصالحك من خلال زيادة وتيرة إعادة موازنة المحفظة، خاصة إذا كنت من المستثمرين الذين يعتمدون على جدول زمني محدد للقيام بذلك."

تفاؤل مشروط

يقول كبير محللي الأسواق المالية في FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الأداء الأخير للمؤشرات الأميركية يعكس حالة من التفاؤل المشروط، وليس تفاؤلاً كاملاً إزاء التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.

الأسواق لا تنتظر نهاية الحرب بقدر ما تترقب تراجع وتيرة التصعيد وانحسار الضغوط التضخمية.

سلوك المستثمرين حالياً يقوم على فرضية أن الأسوأ قد لا يتحقق، وليس على قناعة بأن الأزمة انتهت بشكل كامل، وهو ما يفسر المكاسب الأخيرة في الأسواق.

ويضيف أن هذه المكاسب تستند إلى ثلاث ركائز أساسية:

أولاً، عودة شهية المخاطرة، حيث شهدت مؤشرات الأسهم ارتفاعاً ملحوظاً، مدعومة بعودة الزخم إلى أسهم التكنولوجيا، في وقت بدأ فيه المستثمرون تقليص تمركزهم في الأصول الدفاعية مثل الذهب والدولار كملاذات آمنة، مع ميل واضح لتفضيل الدولار على الذهب.

ثانياً، تراجع تدريجي في سيناريوهات تصاعد التضخم، وهو عامل بالغ الأهمية، إذ جاء نتيجة انحسار صدمة أسعار النفط، ما خفف الضغوط على توقعات أسعار الفائدة ودعم أداء الأسهم.

أما ثالثاً، فيتمثل في تنامي الاعتقاد بأن أي تصعيد إضافي قد يبقى محدوداً جغرافياً، دون أن يتحول إلى صدمة عالمية شاملة، وهو ما ساهم في دعم المعنويات داخل الأسواق.

ورغم ذلك، يشدد صليبي على أن هذا التفاؤل لا يزال هشاً، محذراً من أن الأسواق قد تتجاهل جزئياً بعض المخاطر الجوهرية، مثل إغلاق مضيق هرمز أو اتساع نطاق المواجهة، وهي سيناريوهات كفيلة بقلب الاتجاهات بسرعة.

ويختتم بالقول إن "وول ستريت تمر حالياً بمرحلة تسعير للهدوء، وليس تسعيراً للسلام"، في إشارة إلى أن الاستقرار الحالي لا يعكس نهاية المخاطر، بل مجرد تراجع مؤقت في حدتها.

أرباح الشركات تدعم السوق

في الوقت نفسه، تواصل الشركات الأميركية الكبرى تسجيل نمو في الأرباح مع بداية 2026، وبمستويات تفوق توقعات المحللين، وهو ما يشكل المحرك الأساسي للأسواق على المدى الطويل، بحسب تقرير لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

كما تلقت أسهم التكنولوجيا دعماً بعد إعلان شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing عن إيرادات وأرباح تفوقت على التوقعات، مع توقع استمرار الطلب القوي خلال الربيع.

تحسن شهية المخاطرة

فيما يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets، الدكتور أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الارتفاعات القوية التي تشهدها المؤشرات الأميركية، وعلى رأسها S&P 500 وDow Jones ، تعكس حالة من التفاؤل المتزايد في الأسواق، خاصة مع عودة مؤشر S&P 500 لمستويات قياسية.

هذه المكاسب تأتي في إطار تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مدفوعة بتزايد التوقعات بقرب تهدئة التوترات الجيوسياسية، وهو ما أعاد السيولة تدريجياً إلى الأسواق بعد فترة من الحذر الشديد.

الأسواق شهدت خلال الأسابيع الماضية موجة تصحيحات حادة، خاصة في أسهم التكنولوجيا، ما خلق فرصاً استثمارية جذابة للدخول وإعادة بناء المراكز، لافتاً إلى أن العديد من الأسهم أصبحت عند مستويات سعرية مغرية بعد التراجعات الأخيرة.

ويشير إلى أن المرحلة السابقة كانت تتسم بسيطرة مفهوم "السيولة هي الملك"، حيث فضّل المستثمرون الاحتفاظ بالنقد ترقباً لتطورات المشهد الجيوسياسي، إلا أن بوادر الانفراج أعادت الثقة تدريجياً، ودعمت عودة التدفقات الاستثمارية.

وفي سياق متصل، يلفت إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي تمثل عاملاً داعماً إضافياً للأسواق، خاصة مع تزايد التكهنات بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وما ستشهده من تغييرات في القيادة.

كما يشير إلى أن التصريحات المتكررة من دونالد ترامب حول دعم الأسواق واستمرار صعودها، تسهم أيضاً في تعزيز المعنويات، ولو بشكل غير مباشر، لدى المستثمرين.

ويختتم معطي حديثه بالتأكيد على أن تلاقي عدة عوامل، تشمل تحسن التوقعات الجيوسياسية، وتراجع الضغوط على الأسهم، واحتمالات التيسير النقدي، ساهم في دفع الأسواق الأمريكية نحو موجة صعود قوية خلال الفترة الحالية.