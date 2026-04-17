هذا المشهد الاستثنائي لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج استراتيجية بعيدة المدى حولت الدولة إلى "ملاذ آمن" يثق به السائح والمستثمر على حد سواء، حتى في أصعب الظروف الإقليمية. ومع استمرار زخم الفعاليات وتدفق الرحلات من أرجاء المعمورة، تبرز حاجة ملحة لفهم هذه الحالة الفريدة من المناعة الاقتصادية.

فما هو السر وراء هذه الثقة العالمية المتزايدة التي تمنحها الشعوب والأسواق للسياحة الإماراتية في زمن الأزمات؟ وكيف استطاعت الدولة أن تتغلب بذكاء على قلق المنطقة لتظل الوجهة الأكثر أماناً وجذباً؟ وهل تحولت التحديات الجيوسياسية المحيطة إلى شهادة ثقة دولية جديدة في ريادة الإمارات السياحية؟

لغة الأرقام تتحدث

لم تكن لغة الأرقام في مطلع عام 2026 إحصائيات عابرة، بل كانت رسالة ثقة وجهتها الأسواق العالمية لقطاع السياحة الإماراتي. فوفقاً لبيانات رسمية كشف عنها اجتماع مجلس الإمارات للسياحة في منتصف أبريل الجاري، سجلت المنشآت الفندقية في الدولة بداية قوية مطلع عام 2026، بنسبة إشغال قياسية وصلت إلى 85 بالمئة.

هذه النسبة لم تكن معنوية فحسب، بل تُرجمت إلى عوائد مالية ضخمة تجاوزت 9.8 مليار درهم (حوالي 2.7 مليار دولار) خلال شهري يناير وفبراير وحدهما، بزيادة قدرها 17 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا النمو المطرد في ذروة التجاذبات الإقليمية يثبت أن السائح الدولي بات ينظر إلى الإمارات كوجهة منفصلة تماماً عن سياق الاضطرابات المحيطة.

في الوقت الذي كانت فيه التقارير الدولية تراقب بحذر حركة الملاحة الجوية في المنطقة، أثبتت مطارات الدولة أنها الرئة التي لا تتوقف عن التنفس. وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، استقبلت مطارات الإمارات نحو 1.4 مليون مسافر خلال الأيام الاثني عشر الأولى من شهر مارس فقط. كما سجلت أجواء دولة الإمارات 7,839 حركة جوية خلال الفترة ذاتها.

هذا التدفق يعكس "المناعة" التي يتمتع بها قطاع الطيران، وقدرة الدولة على إدارة الأجواء بكفاءة عالية تضمن سلامة وانسيابية الرحلات، مما عزز من مفهوم الإمارات كمركز ربط عالمي موثوق لا يتأثر بالمتغيرات الجيوسياسية الطارئة.

تجربة استثنائية

وخلال اجتماع مجلس الإمارات للسياحة، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تمكنت من ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً ومرناً في إدارة وتنمية القطاع السياحي، من خلال تقديم تجربة استثنائية تقوم على الاستباقية والجاهزية العالية والاستجابة السريعة في التعامل مع مختلف الأزمات.

وناقش الاجتماع خطط عمل جديدة تستهدف تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي وتعزيز نموه واستدامته في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتأثيرها على حركة السفر والسياحة.

وكشف الاجتماع عن تسجيل أداء قوي لقطاع السياحة خلال عام 2025 بعدما بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية نحو 32.34 مليون نزيل، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال عام واحد في تاريخ السياحة الإماراتية، مقارنةً بـ 30.75 مليون نزيل في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2 بالمئة.. فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة مقابل 104.45 مليون ليلة في العام السابق، بنسبة نمو تقارب 5.9 بالمئة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إيرادات الفنادق في الأسواق الإماراتية بنسبة 9.7 بالمئة لتصل إلى نحو 49.21 مليار درهم (حوالي 13.4 مليار دولار) خلال العام الماضي، مقارنةً مع عام 2024، وبنسبة إشغال فندقي بلغت 79.3 بالمئة، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية 217 ألف غرفة بنهاية عام 2025".

ركائز "الاستقرار الواقعي": كيف يقرأ السائح رسائل الأمان الإماراتية؟

في تحليله لسر الجاذبية التي تتمتع بها دولة الإمارات، يرى الخبير والاستشاري في قطاع السياحة والسفر، شريف الفرم، في حديثه لموقع"اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن السائح يبحث دائماً عن "اليقين" قبل الرفاهية، وهو ما تجده في دولة الإمارات عبر تفاصيل يومية ملهمة.

وأكد الفرم أن القوة السياحية للدولة تكمن في قدرتها على تقديم تجربة "حياة طبيعية" متكاملة حتى في ذروة التوترات الإقليمية، مستعرضاً المحاور التي عززت ثقة الزوار وفقاً لمايلي:

"نمط الحياة الآمن" كمنتج سياحي"

أوضح الفرم أن رؤية السائح للمسؤولين وصناع القرار وهم يمارسون حياتهم بشكل اعتيادي في المرافق السياحية والمولات الكبرى، تمنح الزائر شعوراً فورياً بالراحة. هذه "الرسائل الصامتة" تؤكد للسائح أن الوجهة التي اختارها مستقرة لدرجة لا تستدعي حتى إصدار بيانات "طمأنة" تقليدية، مما يجعل السفر للإمارات قراراً آمناً ومدروساً.

المناعة اللوجستية واستدامة الرفاهية

وأشار الفرم إلى أن أحد أهم مؤشرات الثقة لدى المجموعات السياحية هو كفاءة الموارد والخدمات، وقال: "فبينما قد تعاني بعض الوجهات من اضطراب في الخدمات الأساسية خلال الأزمات، تظل (واحة الاستقرار) الإماراتية محافظة على أعلى مستويات جودة الحياة. السائح يجد أن إمدادات الطاقة، والمياه، والخدمات الذكية، والمرافق الترفيهية تعمل بكامل طاقتها، مما يضمن له رحلة خالية من المنغصات".

مرونة القطاع الفندقي وسرعة استعادة الزخم

وحول أداء السوق، رصد الفرم قدرة القطاع السياحي على التعافي السريع، حيث لم تدم فترة الترقب سوى بضعة أيام لتعود بعدها الحركة لطبيعتها وبزخم كبير. وأشاد بذكاء الفنادق الإماراتية التي لم تكتفِ بالانتظار، بل بادرت بتعزيز جاذبيتها عبر عروض نوعية، واستغلت بعض المنشآت الفاخرة هذه الفترة لتحديث مرافقها، مما رفع من مستوى "المنتج السياحي" الإماراتي وجذب المزيد من الزوار الباحثين عن التميز.

استقطاب سياحة الأعمال والوجهات الواعدة

واختتم الفرم حديثه بالتأكيد على أن عودة حركة سفر الأعمال (Business Travel) للنمو السريع كانت مؤشراً حاسماً على متانة القطاع. ولفت إلى أن مناطق سياحية مثل "رأس الخيمة" سجلت نسب إشغال كاملة (Full) في ذروة المتغيرات الإقليمية، مما يبرهن على أن الخريطة السياحية للإمارات غنية بالخيارات المستقرة التي تلبي تطلعات الزوار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ثقة "عصية على القلق"

بدوره، قدم الخبير السياحي وليد العوا، في تصرحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، شهادة مهنية باعتباره أيضاً المدير العام لفندق "تماني مارينا"، لخص فيها أسباب صمود السياحة الإماراتية أمام التحديات الجيوسياسية. العوا، الذي عاصر بناء المنظومة السياحية الإماراتية على مدار عقدين من الزمن، أكد أن الثقة العالمية في الإمارات باتت "عصية على القلق"، مستنداً في ذلك إلى ثلاثة مرتكزات أساسية:

"سمعة الإمارات" العلامة الفارقة

أوضح العوا أن مجرد ذكر اسم "الإمارات" أو "دبي" يعد بمثابة "شهادة ثقة دولية لا تضاهى"، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في خلق نموذج فريد لا يماثله أي مكان في العالم. وأرجع ذلك إلى الاحترافية العالية التي تعمل بها كافة المنشآت الفندقية، والتي تقدم مستوى من جودة الأعمال يضع المعايير العالمية في كفة والإمارات في كفة أخرى.

بنية تحتية تكسر حاجز التوقعات

وأكد الخبير السياحي العوا أن تفوق الدولة يكمن في بنيتها التحتية المتكاملة، بدءاً من المطارات العالمية وصولاً إلى الخدمات الذكية التي ترافق السائح في كل خطوة. وأضاف أن ما توفره الإمارات من إمكانيات وخدمات يتجاوز بمراحل ما يمكن أن يجده المسافر في أي وجهة عالمية أخرى، مما يجعل التجربة السياحية تفوق سقف التوقعات دائماً.

الأمان وراحة البال كأولوية

وشدد العوا على أن "الأمان وراحة البال" يسبقان "الرفاهية" في جاذبية الإمارات، وهو ما جعلها الوجهة المفضلة لسياحة الأعمال والمؤتمرات، بالإضافة إلى السياحة العائلية والترفيهية. وأشار إلى أن الدولة تمتلك منظومة كاملة قادرة على جذب كافة أنواع السياح في جميع المواسم وعلى مدار العام، دون التأثر بالظروف المحيطة.

نموذج بنته العقود

واختتم العوا مداخلته بالتأكيد على أن ما تقدمه الإمارات ليس غرف فندقية أو خدمات عابرة فحسب، بل هو "نموذج مكتمل لمنظومة سياحية بُنيت على مدار عقود".

وأعرب عن فخر العاملين في القطاع، ومنهم فندق "تماني"، بأن يكونوا جزءاً من هذه المنظومة الاستثنائية، مؤكداً العمل الدؤوب ليكون الجميع دائماً على قدر المسؤولية لتمثيل هذه الوجهة العالمية.