وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، سجلت الشركة إيرادات بلغت 4.07 مليار يورو (4.8 مليار دولار)، مقارنة بـ 4.13 مليار يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي ما يمثل تراجعا بـ 1.5 بالمئة.

وتراجعت إيرادات قطاع الملابس الجاهزة والإكسسوارات إلى 1.076 مليار يورو، مقارنة بـ 1.15 مليار يورو في العام الماضي.

وبلغت إيرادات قطاع الساعات 135 مليون يورو، مقارنة بـ 151 مليون يورو في العام الماضي.

وهوي سهم هيرميس بنسبة تصل إلى 14 بالمئة في بورصة باريس عقب الإعلان عن النتائج، مسجلاً أكبر انخفاض له خلال يوم واحد على الإطلاق. وقبل يوم الأربعاء، كانت الأسهم قد انخفضت بنسبة 16 بالمئة هذا العام.

وكانت هيرميس قد أعلنت تراجعا في المبيعات بمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 5.9 بالمئة، بينما انخفضت الإيرادات في فرنسا، وهي وجهة سياحية رئيسية، بنسبة 2.8 بالمئة نتيجة لانخفاض الإنفاق السياحي.